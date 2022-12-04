世足賽／巴西16強賽前內馬爾恢復練球 看似無恙
巴西將在2022年卡達世界盃足球賽16強戰對上韓國，在小組賽首戰因傷提前退場的主將內馬爾（Neymar）恢復練球，且已經可以起腳射門，這對巴西將是利多消息。
隊史5次拿下世界盃冠軍的巴西在小組賽對上喀麥隆時，傷了特雷斯（Alex Telles）和赫素斯（GabrielJesus），據傳這兩名好手在接下來的比賽都無法上陣，若內馬爾能歸隊，對巴西來說將是值得慶賀的大好消息。
內馬爾在迎戰塞爾維亞的小組賽首戰傷了右腳踝後，就沒有下場隨隊練球。
內馬爾在Instagram發文說：「我感覺很好。」
他與對喀麥隆一役沒有先發的球員輕鬆地練了一下球，在巴西足協公布的影像中，內馬爾進行一連串的練習，兩腳都能正常踢球，看起來沒有受傷問題。
巴西隊醫並未立即更新內馬爾的傷勢狀況，也沒有說他能否參加對韓國的比賽。
內馬爾練球那天的狀態不錯，走路沒有一跛一跛，他曾短暫地踢了下球，看起來沒有太大問題。
內馬爾正試圖為巴西搶下世界盃冠軍，他2014年在世界盃比賽中背部嚴重受傷，讓巴西4強戰慘敗、季軍戰也輸球，最終只能獲得第4名，2018年的世界盃也因腳傷沒有太突出的表現。
巴西將在5日（台灣時間6日凌晨3時）的16強賽，與韓國爭奪晉級8強的入場券。
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