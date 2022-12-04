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世足賽／輸球不輸風度 葡萄牙球員暖心安撫跪地啜泣孫興慜

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓隊長孫興慜贏球後難掩情緒，跪地啜泣。 美聯社
南韓隊長孫興慜贏球後難掩情緒，跪地啜泣。 美聯社

卡達世足賽小組賽南韓在傷停補時驚天突破葡萄牙，以2:1拿下16強門票，賽後南韓隊長孫興慜（Son Heung-Min）如釋重負，跪在地上啜泣，此時葡萄牙中場席爾瓦（Bernardo Silva）竟上前安撫，這一幕讓眾人直呼「太暖心了！」。

南韓當家看板球星孫興慜此次不懼風險，堅持帶傷也要上陣，不過前面面對迦納、烏拉圭都沒有好的發揮，讓許多人都將矛頭指向他。此次面對強敵葡萄牙，孫興慜在最後補時時，以一敵三助攻給隊友黃喜燦（Hwang Hee-Chan）破門，讓南韓隊睽違12年後再次進入16強。

賽後孫興慜終於釋放壓力，難掩激動情緒，拿下黑色面具後跪在球場上哭泣，這時效力於英超曼城的席爾瓦走上前，摸了摸他的頭，伸出手要握手，最後還比大拇指，祝賀他拿下了勝利。

此刻也被攝影機捕捉到，看到這一幕的球迷紛紛表示「球技與運動風範兼備的模範」、「這一幕太美了」，韓媒也用「真正的運動員」來稱讚這位葡萄牙球員。

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