世足賽／16強美國對荷蘭信心滿滿 阿根廷記取輸球教訓

卡達世界盃足球賽16強淘汰賽今天開踢，由美國對荷蘭及阿根廷對澳洲打頭陣。美國總教練柏哈特表明不畏荷蘭較佳參賽紀錄；阿根廷總教練斯卡洛尼記取先前敗給沙烏地阿拉伯教訓。

法新社報導，美國隊29日以1比0踢走伊朗，在B組取得僅次於英格蘭的第2名位置後，也拿到16強賽門票。如果今天勝出，將是美國自2002年以來首度踢進世足賽8強。

儘管荷蘭隊擁有較佳世足賽紀錄，曾經3度奪下亞軍，但美國隊帶著滿滿自信準備迎戰對手。

柏哈特（Gregg Berhalter）表示：「這是個很棒的機會，但我們不僅只以此為榮。我們是靠實力達到這個位置。」

荷蘭隊雖以A組第一名之姿挺進16強，但一路並未真正展現最佳狀態，經驗豐富的總教練范蓋爾（LouisVan Gaal）對來勢洶洶的美國隊抱持謹慎。

他說：「他們是一支絕佳隊伍，我甚至會說是最強隊伍之一。這將是一場硬仗，但我們並非不能克服。我們的隊伍也很棒。」

今天的第2場比賽，一方是擁有球星梅西（LionelMessi）的南美洲巨人阿根廷隊，另一方則是在有上屆冠軍隊法國及丹麥、突尼西亞等強敵環伺的D組勝出的澳洲隊。

由於阿根廷在小組賽首役爆冷不敵沙烏地阿拉伯，因此總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）不敢掉以輕心。他說：「他們是否比我們弱還是未知數。忘了理論上誰較被看好，認真比賽就是了。」

澳洲總教練阿諾德（Graham Arnold）則表示，他預期自家隊伍迎戰眾星雲集的阿根廷隊時，表現會再提升。

他說：「跟那樣球技高超、聞名全球的隊伍比賽，那是一個足球國家，和他們對戰會激發潛力。」

台灣時間3日晚間11時，16強淘汰賽就將上演，首戰由荷蘭與美國打頭陣；4日凌晨3時則是由阿根廷出戰澳洲。

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