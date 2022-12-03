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世足賽／墨西哥無緣16強！球迷崩潰怒吼啊啊啊 「揮拳＋拿刀狂插電視」

香港01／ 文／許懿安 黎建明
墨西哥一名球迷面對其所支持的球隊無法晉級，情緒為之失控。從影片可見，他出拳狂打掛在牆上的電視螢幕，但這顯然無法緩減其沮喪與失落。 圖／取自推特
墨西哥一名球迷面對其所支持的球隊無法晉級，情緒為之失控。從影片可見，他出拳狂打掛在牆上的電視螢幕，但這顯然無法緩減其沮喪與失落。 圖／取自推特

墨西哥12月1日在世界盃分組賽最後一輪以2：1擊敗沙特阿拉伯，惟球隊得失球差不如波蘭，最終排小組第三未能出線。這賽果讓墨西哥一名球迷非常崩潰，他在暴怒中「襲擊」電視機洩憤。

墨西哥對沙特阿拉伯上演了C組小組賽中最後一場賽事。墨西哥在三輪分組賽後與波蘭一樣同得4分，需比較兩隊得失球差決定誰能晉級。墨西哥的得失球是-1，波蘭最後一輪以0：2不敵阿根廷後，得失球為0，墨西哥因得失球差不及波蘭屈居C組第三，未能晉級16強。

墨西哥一名球迷面對其所支持的球隊無法晉級，情緒為之失控。從影片可見，他出拳狂打掛在牆上的電視螢幕，但這顯然無法緩減其沮喪與失落。

他在多次拍打電視後，轉身拿刀狂插電視機多次，又發出「啊啊啊」的憤怒吼叫聲。從片中可見，螢幕嚴重損毀，多處出現明顯的裂痕。

墨西哥隊主帥馬天奴（Gerardo Martino）在賽後記者會上請辭。他承認結果令人失望與沮喪，並願意承擔責任辭職，「當球證的完場哨子聲響起時，我與墨西哥的合約已經結束。」

墨西哥自1994年世界盃起連續多屆均能晉級16強，球隊上一次參與世界盃決賽週兼在小組賽階段止步，已要數到1978年世界盃。

墨西哥出局，無緣16強。 美聯社
墨西哥出局，無緣16強。 美聯社

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文章授權轉載自《香港01》

世足球星 卡達世足 墨西哥

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