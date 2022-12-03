世足賽／C羅比手勢要他閉嘴 曹圭成透露遭葡萄牙髒話回擊

在昨日精彩的南韓與葡萄牙大戰中，發生了個小插曲，比賽進行到64分鐘時，葡萄牙將C羅（Cristiano Ronaldo）換下場，但C羅卻對場內的曹圭成罵個不停，賽後C羅表示因為對手一直催促他離開，而曹圭成則說C羅對他罵了葡萄牙語髒話「Caralho」，該詞指的是男性生殖器。

當時南韓與葡萄牙戰成1:1平手的狀態，C羅第64分鐘退場時，南韓球員曹圭成認為C羅離場動作太慢，面對時間越來越少還需要進球的情況，他著急的催促C羅出場，這也踩到這位葡萄牙巨星的地雷，馬上對他比了個噓的手勢。

C羅比噓手勢要曹圭成閉嘴。 美聯社

賽後C羅也對眾人給了解釋說道：「這件事情是這樣，我下場前，南韓球員不斷要喔趕快離開，我就叫他閉嘴，他沒這權利，要是有這要求，也該是裁判來說，而不是他。」葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）也說到自己有聽到南韓球員說的話，因此對C羅憤怒感到理解，並覺得那樣的回應是很正常。

而根據韓國媒體《OSEN》報導，曹圭成本人也有承認自己一直催促C羅出場，並說：「我要他快點走，然後他罵了一句Caralho，之後我們就互相噴幾句。」