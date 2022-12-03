世足賽／等這一天真的太久 孫興慜神助攻晉級後喜極而泣

南韓在驚濤駭浪中於傷停補時，得下關鍵分擊敗葡萄牙，這一球由孫興慜在前場1挑3並傳出一個漂亮的角度讓替補上陣的黃喜燦破門，而這也是南韓至2010年後再度闖入淘汰賽。

南韓隊史最佳戰績於2002年，當年狹帶主辦國氣勢，一路闖進4強並拿下目前隊史最佳第四名，但隨後2006年卻止步小組賽，2010年在16強被淘汰，2014年及2018年則都是又在小組賽出局。

目前效力於英超熱刺，去年度拿下英超金靴獎的「亞洲一哥」孫興慜，一直以來目標都是要帶領韓國在世界盃走得更遠，今年他遭遇傷勢，但為了國家隊，還是戴上面具在場上拚鬥，而面具也讓他在場上變得有些綁手綁腳，無法完全發揮他的實力，但在面對葡萄牙傷停補時階段，他一個人衝向前場，面對防守者，漂亮角度將球傳出，助攻黃喜燦得分，讓人看了直呼不可思議。

靠著這漂亮助攻，成功拿下這關鍵分的韓國，最終也順利收下勝利，並在烏拉圭比賽結束後確認晉級，韓國也收下16強門票，孫興慜等待這一刻也有12年，賽後更是落下眼淚，畢竟他終於帶領他的國家走到這一步，這一天他已經等太久。