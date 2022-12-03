世足賽／等這一天真的太久 孫興慜神助攻晉級後喜極而泣
南韓在驚濤駭浪中於傷停補時，得下關鍵分擊敗葡萄牙，這一球由孫興慜在前場1挑3並傳出一個漂亮的角度讓替補上陣的黃喜燦破門，而這也是南韓至2010年後再度闖入淘汰賽。
南韓隊史最佳戰績於2002年，當年狹帶主辦國氣勢，一路闖進4強並拿下目前隊史最佳第四名，但隨後2006年卻止步小組賽，2010年在16強被淘汰，2014年及2018年則都是又在小組賽出局。
目前效力於英超熱刺，去年度拿下英超金靴獎的「亞洲一哥」孫興慜，一直以來目標都是要帶領韓國在世界盃走得更遠，今年他遭遇傷勢，但為了國家隊，還是戴上面具在場上拚鬥，而面具也讓他在場上變得有些綁手綁腳，無法完全發揮他的實力，但在面對葡萄牙傷停補時階段，他一個人衝向前場，面對防守者，漂亮角度將球傳出，助攻黃喜燦得分，讓人看了直呼不可思議。
靠著這漂亮助攻，成功拿下這關鍵分的韓國，最終也順利收下勝利，並在烏拉圭比賽結束後確認晉級，韓國也收下16強門票，孫興慜等待這一刻也有12年，賽後更是落下眼淚，畢竟他終於帶領他的國家走到這一步，這一天他已經等太久。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言