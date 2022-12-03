快訊

論文事件影響爭黨魁？鄭文燦：學術坦然面對 政治回歸其他標準

影／超狂！影城開幕爆米花裝好裝滿 有人直接搬水塔到場

世足賽／小組賽結束姆巴佩等5人並列金靴 凱恩意外成助攻王

聯合新聞網／ 綜合報導
姆巴佩目前以3球和另外4人並列進球榜第一。 美聯社
姆巴佩目前以3球和另外4人並列進球榜第一。 美聯社

世界盃除了冠軍大力神盃之外，當屆最多進球的球員，也能獲得金靴獎的殊榮，目前小組賽48場已經進行完畢，金靴獎的競爭也十分激烈，目前一共有5名球員以3球位居領先位置。

這5位球員分別是西班牙蒙洛塔（Alvaro Morata）、荷蘭哈克波（Cody Gakpo）、英格蘭拉許福德（Marcus Rashford）、法國姆巴佩（Kylian Mbappe）以及厄瓜多的瓦倫西亞（Enner Valencia），但由於厄瓜多已在小組賽出局，因此退出競爭的行列，而其他4位好手則將在淘汰賽，繼續推高自己的進球。

當然目前晉級的球隊都將會繼續比賽，比賽過程將會有許多變數，也許也會有球員在單場戴帽，一口氣就能追平目前的領先者，因此金靴的爭奪可以說是十方激烈，因為還沒有人拉開足夠差距。

賽前最被看好挑戰金靴的首推英格蘭隊長凱恩（Harry Kane），他在2018年世界盃小組賽一口氣轟進5球，並在最後拿下金靴，但今年目前為止僅有4次射門機會，沒有任何進球，但卻傳出3次助攻暫居第一，進入淘汰賽他是否會再次出來接管戰局，以射門幫助英格蘭，也是十分值得期待。

過往金靴獎得主，單屆最多進球是1958年法國傳奇方丹（Just Fontaine）轟進13球，最少則是4球在1962年，當時一共有六位球員並列，也是史上唯一並列獎項，最近兩屆得獎的哥倫比亞J羅（James Rodriguez）及去年的凱恩，則都是以六球榮膺金靴。

世足球星 卡達世足

相關新聞

世足賽／真的內鬨先閃人？ 比利時5球員自掏腰包搭機離隊

「歐洲紅魔」比利時在日前於分組賽止步後，隊內的紛爭也不斷被外界檢視，今天就有歐洲媒體報導，比利時陣中5名球員在賽後就決定...

世足賽／對曹圭成比噓 韓媒酸C羅是「南韓晉級頭號功臣 」

卡達足球世界盃小組賽最後一戰昨（2）晚開踢，由葡萄牙對上南韓，葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo），下半場提前被換下，南韓在最後上演絕殺戲碼，晉級16強...

煮茶論戰／阿根廷回穩澳洲難過關 荷蘭後防佳對美國問題不大

在分組賽首戰不敵沙烏地阿拉伯後，阿根廷儘管今年世足賽走得一波三折，不過經後兩戰接連擊敗墨西哥與波蘭，找回狀態的阿根廷依舊...

世足賽／AI計算！日本晉級8強機率32.3% 奪冠不到1%

日本在卡達世足賽驚奇闖進16強，將在台灣時間5日晚上11點與克羅埃西亞交手，日媒「JX通信社」透過AI分析，日本晉級8強...

世足賽／輸日本險被淘汰 西媒酸「「西班牙欠德國一份人情」

西班牙昨天在世足小組賽被日本以2比1擊敗，雖以分組排名第二晉級16強，但球評和球迷皆因輸球而難掩失望。西班牙教頭恩立格賽...

世足賽／小組賽結束姆巴佩等5人並列金靴 凱恩意外成助攻王

世界盃除了冠軍大力神盃之外，當屆最多進球的球員，也能獲得金靴獎的殊榮，目前小組賽48場已經進行完畢，金靴獎的競爭也十分激烈，目前一共有5名球員以3球位居領先位置。 這5位球員分別是西班牙蒙洛塔（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。