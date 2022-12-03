世足賽／烏拉圭出局 卡瓦尼怒砸VAR、蘇亞雷斯控被FIFA針對

2022卡達世界盃可以說是高潮迭起，H組的烏拉圭在小組賽最後一場以2:0擊敗迦納，但另一場韓國2:1擊敗葡萄牙，雙方在同積分同淨勝球的情況比進球，而烏拉圭只差一個進球就能晉級，賽後烏拉圭老將卡瓦尼（Edinson Cavani）不滿裁判最後不給12碼判罰，怒砸VAR機器發洩，另一名老將蘇亞雷斯(Luis Suarez)也表示要FIFA出來說明為何「漏判」。

卡瓦尼本場比賽在第65分鐘替補上陣，與蘇亞雷斯兩人沒意外都是最後一屆世界盃，因此特別渴望晉級，上場後卡瓦尼遲遲沒能打進第三分，且在80多分鐘時他們也注意到南韓已經逆轉葡萄牙，所以發起一陣猛攻，其中終場前93分鐘，他在禁區被絆倒，裁判檢視VAR卻沒判點球，也讓烏拉圭賽後十分不滿。

賽後烏拉圭眾將上前圍住裁判，不斷表達他們的不滿，並動手動腳，而裁判也出示黃牌警告他們，卡瓦尼在退場時一拳打向球員通道VAR播放螢幕，更是被拍下來在網路上瘋傳，此舉也引來眾多批評，認為全世界人都在看，還包含著小孩們，這樣的行為十分可怕。

Edinson Cavani does not like VAR.#URU | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FvKJMItMCq — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) 2022年12月2日

烏拉圭止步小組賽，隊長蘇亞雷斯在板凳席崩潰。 美聯社

另一名老將蘇亞雷斯則是因被替補換下場，在比賽快結束時，他得知南韓進球，若烏拉圭無法進球將被淘汰，鏡頭也拍到他難過的掩面哭泣，賽後他也將問題指向FIFA，表示：「FIFA和裁判應該出來解釋，他們到底根據什麼來判罰那些不可置信的點球，這場比賽我們被漏判了2個。」

最後蘇亞雷斯也特別強調，自己不是在為淘汰找藉口，但FIFA總是針對他們，說道：「我賽後想見我的孩子，FIFA的人卻說不行，而法國球員卻能和他們的孩子一同坐在板凳席，烏拉圭需要更大的權利，FIFA總是不斷針對我們。」