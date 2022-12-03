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世足賽／南韓球員催促快下場 葡萄牙教頭稱C羅遭羞辱

中央社／ 杜哈2日綜合外電報導
C羅對南韓球員比出「閉嘴」動作，原因次對方要他快走下場。 路透社
C羅對南韓球員比出「閉嘴」動作，原因次對方要他快走下場。 路透社

葡萄牙今天在世界盃以1比2不敵南韓。葡萄牙球星C羅說，他今天遭換下場時，與一名南韓球員發生口角，對方批評他沒有趕快退場；葡萄牙教頭桑托斯說，C羅遭南韓球員羞辱。

儘管輸球，葡萄牙仍為2022卡達世界盃足球賽H組榜首，南韓賽後也晉級16強，但「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在比賽第65分鐘被換下場，他在緩慢離場時顯露不悅神情。

法新社報導，C羅跟記者說：「這件事是發生在我被換下場時。這名韓國球員要我趕快下場，我要他閉嘴，因為他無權這麼做。」

「如果我離開球場的速度不夠快，要說也是由裁判來說。這不應該有任何爭議，當時大家有點激動。」

葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）說：「他（C羅）對這名韓國球員感到很生氣，大家都看到了。」

「這名球員羞辱他，要他離開（球場），這是為什麼他會生氣，每個人都看到了。」

「我看到他與這名韓國球員的互動，毫無疑問就是這樣。」

南韓中場球員黃仁範（Hwang In-Beom）試圖淡化這場爭議。他說：「我沒有看到事發經過，我太累了。我只看著地上，所以我沒有看到，我沒有什麼好說。」

美國運動頻道ESPN報導，根據桑托斯說法，羞辱C羅的人是南韓球員曹圭成（Cho Gue-sung）。

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