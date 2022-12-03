快訊

蔡適應博、碩士論文指導教授曝光 兩位都是政界大咖

火警前還出門幫家人買便當 苗栗銅鑼姊弟三人不幸罹難

美科技業裁員不斷…「這2國」員工影響最大 被迫離境返家

世足賽／陸媒嘆中國國足沒進會內賽 在鄙視鏈最低端採訪

中央社／ 北京3日電
中國記者感嘆，因為中國國足無緣參賽，即使能進場採訪，也只能被分到觀眾席及欠佳的拍攝點，處於現場媒體「鄙視鏈」的最低端。 美聯社
中國記者感嘆，因為中國國足無緣參賽，即使能進場採訪，也只能被分到觀眾席及欠佳的拍攝點，處於現場媒體「鄙視鏈」的最低端。 美聯社

世足賽場邊，中國官媒依例派員採訪。但現場的中國記者感嘆，因為中國國足無緣參賽，即使能進場採訪，也只能被分到觀眾席及欠佳的拍攝點，處於現場媒體「鄙視鏈」的最低端。

中新社報導，本屆世界盃足球賽，媒體不是所有場次都能入場採訪。國際足聯（FIFA）有個相當複雜的「媒體票務」系統，有數量的限制。因此FIFA對媒體派發門票劃分了優先等級，都須事先申請。

其中，比賽雙方國家的媒體最優先，其次是地主國卡達媒體，再其次是參賽國媒體，最後才是「其餘國家」媒體。而沒有打進本屆世足賽的中國，旗下記者便只能被划為「其餘國家」行列。

根據報導，即使能在優先等級靠後的情況取得採訪門票。但到現場往往發現，中國的文字記者得和球迷們一同擠在看台上，記者發稿時只能把筆電放在腿上，既不能充電也不能上網，這時便會羨慕一旁有桌子可放筆電的媒體席。然而，這個媒體席是供優先等級靠前、也就是參賽國的媒體使用。

至於攝影記者也好不到哪去。即使拿到了比賽場次的通行證件，但攝影記者還需要選擇拍攝位置。由於好的位置都被優先等級靠前的參賽國媒體選走，中國攝影記者往往只剩下最差的中線位置可選。如果拍攝進球或門前爭搶等畫面，就只能拍到球員的後腦勺。

此外，賽後的隊職員採訪區和記者會同樣需要申請，但非參賽國媒體通過申請的機率，同樣較低。

報導指出，身為中國記者，但被其他人認作是日本或韓國記者，尤其是當日本隊獲勝時被其他人道喜，確實很尷尬。事實上，這屆世足賽的「中國元素」相當豐富。但當問到外國球迷「你知道多少位中國球員」時，他們幾乎沒人答得出來。

其中一名對中國體育頗為了解的沙烏地阿拉伯球迷委婉地說，「但你們奧運會成績很棒啊，尤其是桌球很厲害」；另一名哥斯大黎加球迷則沒那麼客氣地說，「我們都能進世界杯，比我們國家大很多的你們，更應該有球隊參賽」。

報導並提到，無論是委婉的安慰還是直白的扎心，作為中國記者都覺得有些尷尬。相信每個在現場報導世足賽的中國記者，最渴望看到的「中國元素」就是中國國足。等到「中國足球崛起時」，中國記者就不用再處於媒體「鄙視鏈的最低端」，自然會少許多尷尬。

世足彩蛋 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／烏拉圭錯愕出局 教頭：都怪對葡之戰那顆罰球

世足賽／對曹圭成比一動作 韓媒酸C羅是「南韓晉級頭號功臣 」

世足賽／給紅牌還上前握手 裁判暖心送喀麥隆隊長出場

世足賽／巴西不敵喀麥隆吞首敗 李察里森：是警訊

相關新聞

煮茶論戰／阿根廷回穩澳洲難過關 荷蘭後防佳對美國問題不大

在分組賽首戰不敵沙烏地阿拉伯後，阿根廷儘管今年世足賽走得一波三折，不過經後兩戰接連擊敗墨西哥與波蘭，找回狀態的阿根廷依舊...

世足賽／C羅比手勢要他閉嘴 曹圭成透露遭葡萄牙髒話回擊

在昨日精彩的南韓與葡萄牙大戰中，發生了個小插曲，比賽進行到64分鐘時，葡萄牙將C羅（Cristiano Ronaldo）換下場，但C羅卻對場內的曹圭成罵個不停，賽後C羅表示因為對手一直催促他離開，而曹

世足賽／AI計算！日本晉級8強機率32.3% 奪冠不到1%

日本在卡達世足賽驚奇闖進16強，將在台灣時間5日晚上11點與克羅埃西亞交手，日媒「JX通信社」透過AI分析，日本晉級8強...

世足賽／前克國小姐性感亮相 男球迷扭頭看拿手機拍照被抓包

自2022年FIFA世界盃在卡達開踢以來，前克羅埃西亞選美冠軍諾爾（Ivana Knöll）就以曲線畢露的格子軍團加油裝...

世足賽／陸媒嘆中國國足沒進會內賽 在鄙視鏈最低端採訪

世足賽場邊，中國官媒依例派員採訪。但現場的中國記者感嘆，因為中國國足無緣參賽，即使能進場採訪，也只能被分到觀眾席及欠佳的...

世足賽／足球與啤酒的結合 展現巴西日常文化

不是每個巴西人都喜歡足球或是愛喝啤酒，但不可否認的是，很大一部分巴西人喜歡結合這兩件事，因為它們是巴西日常文化的組成部分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。