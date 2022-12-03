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世足賽／對曹圭成比一動作 韓媒酸C羅是「南韓晉級頭號功臣 」
卡達足球世界盃小組賽最後一戰昨（2）晚開踢，由葡萄牙對上南韓，葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo），下半場提前被換下，南韓在最後上演絕殺戲碼，晉級16強，C羅被韓媒封為「南韓晉級頭號功臣」，南韓對C羅的報復也再次引發討論。
這場比賽第65分鐘雙方還是1比1戰平，C羅被換下場，當時他慢慢走出球場，南韓9號曹圭成心急示意C羅快點離開，讓C羅相當不爽，把將手指放在了嘴上，要曹圭成「閉嘴」，這一舉動讓南韓人氣炸。
事實上過去C羅在南韓足球迷心中是「神的存在」，2019年他隨前東家義甲尤文圖斯到亞洲進行友誼賽，其中一站是南韓，票價更被炒到最高達40萬韓元（約9400元新台幣），不過他不但缺席簽名會，整場友誼賽都沒有下場，違反「必須出賽至少45分鐘」合約，對於全場呼喚他名字還露出不悅神情，此次重傷南韓人對C羅的崇拜之情，從此由粉轉黑。
南韓把這股新仇舊恨在這次比賽上釋放，孫興慜一人帶球殺向禁區，助攻給黃喜燦踢進決殺球，以2比1擊敗葡萄牙，奇蹟般晉級16強，賽後南韓媒體《財經新聞》還報導：「南韓晉級C羅是頭號功臣，因為南韓用自己的球技報復了C羅。」
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