煮茶論戰／阿根廷回穩澳洲難過關 荷蘭後防佳對美國問題不大

在分組賽首戰不敵沙烏地阿拉伯後，阿根廷儘管今年世足賽走得一波三折，不過經後兩戰接連擊敗墨西哥與波蘭，找回狀態的阿根廷依舊是冠軍熱門球隊，十六強賽對上「袋鼠軍團」澳洲，阿根廷有望以一至兩球的差距搶下八強門票。

儘管在分組賽首戰輸給沙國，至今仍是讓人覺得不可思議，但阿根廷在後兩場比賽隨即做出調整，尤其在進攻端火力相當旺盛，以梅西為核心的進攻陣容威脅性十足，在領先時怎麼打、怎麼好，不過當球隊狀況陷入低迷或遇到梅西遭對手緊盯時，阿根廷目前仍缺少一位能像梅西一樣扮演核心發動機的球員，成為一大隱憂。

對手澳洲在分組賽最後一戰踢贏丹麥，三場賽事拿下兩勝一敗，失掉四球都是在對決法國時發生，顯示出澳洲在攻守兩端都有一定的競爭力，不過碰上與法國一樣都是冠軍熱門球隊的阿根廷，澳洲恐怕無法輕易過關。

至於荷蘭十六強賽則將遭遇美國，荷蘭分組賽三場比賽僅失一球，由范迪克領銜的後防防守穩固，加上豪華的中場組合，前鋒戰力也明顯升級，今年對於荷蘭來說將是爭取佳績的絕佳機會。

對手美國今年以年輕的陣容挺進十六強，也確實擺脫過去各界對他們是「足球沙漠」的印象，這次世足賽美國綜合能力也算不錯，且年輕、體力充沛，可以展開高壓拚搶、快節奏反擊，但缺乏大比賽經驗也是一大致命傷，對上各方面都占有優勢的傳統勁旅荷蘭，贏面恐不大。（作者為中華足協副理事長、台體大教授）