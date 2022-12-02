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世足賽／勝負兩樣情：日球迷讚武士精神 德粉絲檢討認敗

中央社／ 東京2日綜合外電報導
支持日本隊球迷。 法新社
支持日本隊球迷。 法新社

日本在世界盃分組賽爆冷戰勝西班牙，取得晉級資格，當終場哨聲響起時，激動的球迷湧入東京澀谷Scramble廣場，慶祝一場幾乎沒人敢夢想的勝利。德國球迷則黯然接受淘汰結果。

法新社報導，日本隊在關鍵一戰以2比1贏得勝利後，人群歡呼：「日本太棒了！日本太棒了！」並唱起足球歌曲「日本加油（Vamos Nippon）」，揮舞日本國旗。

狂歡的球迷穿著日本隊招牌藍色球衣，有些人戴著帽子抵禦早晨的寒冷，與穿西裝正在上班途中的通勤族混在一起。

36歲球迷橋本宗裕（Munehiro Hashimoto，譯音）身穿日本球衣，頭戴一頂自製藍武士頭盔，兩側有「必勝」和「侍魂」（武士精神）字樣。他說：「我認為這場比賽有點艱難。」

「比賽（日本時間）凌晨4點開始，所以我在家裡看。然後他們贏了，所以我衝到這裡。我們辦到了！」

慶祝不僅限於街頭，日本首相岸田文雄在推特上表達了他的「喜悅」，稱讚日本隊總教練森保一（Hajime Moriyasu）和他的團隊。

岸田推文寫道：「森保教練和球員們在巨大壓力下，在有史以來最重大、最關鍵的比賽取得了這一精彩成績。我想對團隊的積極努力表達由衷的敬意。」

岸田文雄還打電話給森保一說：「全日本都很興奮，你們給了我們勇氣和能量。」日本隊以1比0遭哥斯大黎加隊擊敗時，森保一曾受到不小壓力。

天亮後澀谷人潮逐漸散去，身上披著日本國旗的28歲男子樋口正樹（Masaki Higuchi，譯音）卻流連忘返。

他談到日本隊時說：「他們面對一些難難時刻，但我認為他們最終展現出武士精神！」

在日本狂歡慶祝勝利時，德國的氣氛截然不同。首都柏林東區一間酒吧很快便人去樓空，球迷沃恩克（Eric Warncke）對德國隊在世界盃慘遭淘汰感到失望，但他說自己早就懷疑可能發生這種狀況。

在首場比賽遭日本隊以2比1擊敗後，德國隊的晉級之路橫生枝節。德國與西班牙戰成1比1平手，讓他們重燃晉級希望。儘管德國在小組賽第3戰以4比2擊敗哥斯大黎加，但西班牙昨天輸給日本，這決定了德國隊出局的命運。

27歲的沃恩克說：「沒人料到日本會擊敗西班牙，但最終我們活該被淘汰出局。」

他認為，與之前的國家隊相比，德國隊教頭佛利克（Hansi Flick）的這支隊伍「缺乏特色，缺乏領袖」。

德國曾以自己是一支「錦標賽球隊」自豪，他們過去總是有機會贏得世界盃。

沃恩克說：「就個人來說，他們都是好球員，但湊不成一個團隊。」他為領軍贏得2014年世界盃金杯的史汪斯泰格（Bastian Schweinsteiger）和波多斯基（Lukas Podolski）消失感到悲哀。

沃恩克23歲的友人華格納 (Rico Wagner) 和他一樣，以「失望，但這是我們應得的」來總結這種感覺。

41歲的藍茲克（Levent Lanzke）則說，德國隊本該「進入八強賽，肯定是這樣」。

他聳了聳肩說：「從紙面上看是有可能，但日本隊出現，哥斯大黎加也出現。這麼說吧，我並不恨日本隊。」

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