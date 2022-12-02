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世足賽／挺進16強 阿根廷球迷嗨唱「足球神曲」

中央社／ 布宜諾斯艾利斯2日專電
阿根廷球迷於卡達世界盃第三場小組賽完勝波蘭後，開心地聚集於街頭，一起慶祝，除了搖旗吶喊，更一起唱著屬於世界盃的阿根廷球迷加油歌曲，一旁街道行駛過的車輛也按喇叭共同慶祝進16強的一刻。 中央社
阿根廷球迷於卡達世界盃第三場小組賽完勝波蘭後，開心地聚集於街頭，一起慶祝，除了搖旗吶喊，更一起唱著屬於世界盃的阿根廷球迷加油歌曲，一旁街道行駛過的車輛也按喇叭共同慶祝進16強的一刻。 中央社

「我出生在阿根廷，在馬拉度納和梅西的土地上」。阿根廷挺進卡達世界盃前16強，球迷們終於恢復贏球後歡慶的習俗，並吟唱著屬於阿根廷球迷間的加油歌曲。

阿根廷代表隊在歷經開打首戰輸給沙烏地阿拉伯，全國人民精神緊繃，卻沒有大聲喊罵的狀況產生，第二場對戰墨西哥贏球後，大家也顯得含蓄，紛紛集中注意力等待第三場出戰波蘭的賽事。

球迷荷黑林納（Jorgelina）坦言，在第三場對戰波蘭前心情難過又緊張，畢竟攸關進16強，另一位球迷貝倫（Belen）提到，當看到整場控球權幾乎都在阿根廷時，就已經放心不少。

44歲阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）首敗給沙烏地阿拉伯之後，根據阿根廷媒體分析，他在對戰墨西哥與波蘭之前，攻防陣容就曾分別改變5次與4次之多。曾領軍歷經36場不敗傳奇的斯卡洛尼最終憑藉不同策略，大膽啟用年輕小將，成為前進16強的致勝關鍵。

斯卡洛尼對於隊長梅西（Lionel Messi）的信任有加，斯卡洛尼說到：「若梅西沒有要求下場，我不會換下他。」

斯卡洛尼與梅西的情誼始於2006年德國世界盃，同為球員的兩人一起為阿根廷代表隊出戰，現在以教練與球員的模式，一起拚過2屆美洲盃及2屆世界盃。

阿根廷球迷們在第三場球賽以2比0獲得16強門票後，終於放膽大聲歡呼，在許多地方放煙火，許多球迷自發性聚集在許多街道和首都布宜諾斯艾利斯著名景點方尖碑，揮搖阿根廷國旗，並一起唱著歌，也有球迷把握機會一起打桌上足球遊戲和參觀歷屆世界盃用球，感受勝利的氣氛。

阿根廷人傳唱的歌，都絕非隨便哼哼，每場球賽無論大小，都有專屬的歌曲，記者在街頭遇上球迷們正在熱血唱著最新的加油歌「大家，我們現在再次興奮期待」（Muchachos ahora nos volvimos a ilusionar），簡單的歌詞中卻傳達著阿根廷孕育足球明星、贏球的歷史和贏得冠軍的期盼，這首歌也凸顯上帝之手馬拉度納（Diego Maradona）一直是在阿根廷球迷心目中不可或缺的精神支柱。

此首歌最初版在社群網路上引起熱烈轉發，在Youtube有148萬次點閱率，TikTok有400萬觀看數，由阿根廷當地「蒼蠅」樂團（LA MOSCA）演唱，樂團主唱兼團長諾維里斯（Guillermo Novellis）說到，此首加油歌改變自樂團12年前的自創曲，在2021年美洲盃後由一群球迷們共同重新譜詞。

歌詞如此唱著：「....大家，我們現在再次興奮期待。我想贏得第三次，我想成為世界冠軍。馬拉度納，我們可以在天堂看到。馬拉度納和托塔一起支持梅西」。

主唱諾維里斯提到，這首歌不只透過歌詞傳遞大家的熱情加油和期盼，也透過旋律一起振奮人心。

阿根廷代表隊在第二場小組賽完勝墨西哥後，在更衣室更一度全隊合唱此歌慶祝，梅西（Lionel Messi）也表示，目前這首歌最振奮他，也是他的最愛的歌之一。

球迷強納森（Jonathan）表示，他為阿根廷當地3日即將面對澳洲的比賽加油，認為阿根廷的球員都是最好的，不過球賽決定一切。

球迷輾轉奔波兩小時車程，來到首都布宜諾斯艾利斯瘋世足廣場，為阿根廷球隊加油，希望有機會拿下世界盃的第三顆星星。 中央社
球迷輾轉奔波兩小時車程，來到首都布宜諾斯艾利斯瘋世足廣場，為阿根廷球隊加油，希望有機會拿下世界盃的第三顆星星。 中央社

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