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世足賽／金靴獎落誰家 外媒看好這三人

中央社／ 多哈2日綜合外電報導
姆巴佩、拉許福特、哈克波(左起)。 新華社、路透、美聯社
姆巴佩、拉許福特、哈克波(左起)。 新華社、路透、美聯社

2022卡達世界盃足球賽接近16強淘汰賽階段，場上堪稱世界最頂尖球員們不僅要替國家爭取勝利，頒給進球數最多球員的「金靴獎」也是他們競逐的最重要個人榮譽之一。

選手的進球數如果相同，就會比助攻次數；如果兩項指標都不相上下，將由上場時間最短者勝出，抱回神射手「金靴獎」（Golden Boot）。

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）抱回2018俄羅斯世界盃金靴獎，他當時有6顆進球，率隊挺進4強。2022世界盃這個獎項誰屬，路透社整理分析如下：

●法國前鋒姆巴佩

姆巴佩。 美聯社
姆巴佩。 美聯社

力拼衛冕的「藍衣軍團」法國隊在D組小組賽最終戰迎戰突尼西亞時爆冷輸球，23歲的球隊主力姆巴佩（Kylian Mbappe）沒能破網建功。不過，姆巴佩在小組賽首戰對澳洲進1球，接下來對丹麥更在下半場梅開二度，讓法國提前拿下16強門票。

法國16強賽首戰將對上波蘭，姆巴佩可能繼續進帳。而波蘭史上頭號射手萊萬多夫斯基（RobertLewandowski）當然也會力拚推升自己的進球數。

●英格蘭前鋒拉許福特

拉許福特。 美聯社
拉許福特。 美聯社

拉許福特（Marcus Rashford）先前因為表現和體能，數月前就連能否入選國家隊都在未定之天。但是這位英超曼徹斯特聯隊前鋒在小組賽對威爾斯一役攻進兩球，粉碎「兄弟球隊」的16強夢，也讓他金靴獎候選排名上升。

拉許福特之外，英格蘭隊的佛登（Phil Foden）、格拉利許（Jack Grealish）、薩卡（Bukayo Saka）、史特林（Raheem Sterling）、貝林翰（Jude Bellingham）小組賽時也都有進球。

●荷蘭前鋒哈克波

哈克波。 美聯社
哈克波。 美聯社

荷蘭以A組第一之姿闖進卡達世足16強，23歲的哈克波（Cody Gakpo）3場小組賽場場破網。

效力荷甲PSV愛因霍芬（PSV Eindhoven）的哈克波在球隊晉級歐足總歐洲聯賽（Europa League）淘汰賽時扮演關鍵角色，在歐洲頂級俱樂部轉會猜測名單榜上有名，據傳明年夏季轉會窗口開啟時，他將是各隊極力爭取的對象。

世足球星 卡達世足

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