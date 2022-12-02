世足賽／4冠後魔咒？德國連兩屆止步小組賽 義大利更慘

卡達世界盃冷門爆不斷，昨天先是比利時止步小組賽，隨後德國也在小組賽遭淘汰，並且是他們隊史首次連續兩屆首輪出局，沒有成功突破衛冕軍魔咒，情況跟同樣擁有4冠的義大利如出一徹。

義大利在2006年世界盃成功奪下他們的第四冠後，接著在2010年兩和一敗小組賽出局，接著2014又止步首輪，原本以為最慘就這樣。想不到接著2018年及2022年，義大利都無法闖入世界盃會內賽，他們甚至在拿下歐國盃冠軍後還是在歐洲區資格賽被淘汰。

在2014年德國也一捧第四次世界盃冠軍，當時卻萬萬沒想到這個魔咒也會延續下來，2018年小組賽首戰就不敵墨西哥，之後面對韓國又敗下陣來，首輪淘汰，2022年捲土重來的他們被分在死亡之組與日本、西班牙、哥斯大黎加一組，但外界普遍看好他們出線，不料首戰1:2敗給日本，也為自己的淘汰埋下伏筆，最後在淨勝球不如西班牙被淘汰。

接著德國是否會像義大利一樣無法打進會內賽，成為大家觀察這魔咒的觀點，但下一屆世界盃將擴大舉辦總共有48國參加，比現今增加16席，因此兩隊應該下屆都能順利參加世界盃會內賽。