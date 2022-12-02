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世足賽／下屆加拿大避免最難堪 靠對手烏龍球進球數險勝卡達
加拿大在資格賽中成為大黑馬，一路殺進睽違36年的世界盃會內賽，但在世界盃會內賽發揮卻不理想，三場全敗並且只有2個進球，其中一個還是摩洛哥的烏龍球，和史上成績最差的主辦國卡達相較，由於兩隊均是失7球，因此加拿大就靠著多了這一個烏龍球，險贏今年地主卡達。
加拿大過去隊史僅在1986年參加世界盃，當時也是以三連敗掃地出局，並且沒有任何的進球，今年重返賽場目標比上次更加進步，雖然勝利依然沒有開張，但靠著戴維斯對陣克羅埃西亞的進球，達成隊史首顆世界盃進球，成功完成勝利、進球、積分，其中一項。
緊接著在2026年加拿大將成為世界盃舉辦過之一，世界排名第41的他們，必需在這一次的經驗中快速成長，並想辦法中止世界盃6連敗，否則在下屆繳出的成績單，可能會跟今年東道主卡達一樣慘澹。
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