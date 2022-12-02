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世足賽／撞臉英格蘭進球小將弗登 這隻貓爆紅也惹爭議

聯合新聞網／ 綜合報導
英格蘭球員弗登(左)。 路透、基特森IG
英格蘭球員弗登(左)。 路透、基特森IG

英格蘭在本屆世足賽穩紮穩打，小組賽首戰6：2打敗伊朗，次役雖被美國0：0逼和，但第三戰3：0大勝威爾斯，取得兩勝一和分組第一晉級，連兩屆闖進16強，尋求繼1966年之後，隊史第二座冠軍。

英國各界都讚揚英格蘭隊的表現，一位英國影片導演基特森(Glenn Kitson)，在IG上傳一張貓咪的照片並寫著，「弗登(Phil Foden)是一名英格蘭職業足球運動員，位置中場，現效力於英超曼城隊和英格蘭國家隊。他被認為是世界上最好的年輕球員之一。」看到的人都會心一笑，原來這隻貓「撞臉」弗登。

英國媒體都在爭相報導這件事，讓這隻貓咪爆紅，包括牠的眼神及下巴，都被認為像極了弗登。

年僅22歲的弗登，效力英超知名球隊曼城，出賽超過百場進球31個，2021年被評為英超賽季最佳年輕球員及職業球員協會年度最佳年輕球員，也是最年輕擁有英超冠軍頭銜的球員，前途一片看好，是國家隊未來明星。

今年世足賽是他首度參賽，對比利時一役攻進一球，是他個人代表國家隊在國際重要大賽第一個進球，受到英國球迷的吹捧，同時與女友有兩個孩子，算是事業、家庭都得意。

結果這名導演上傳這張貓咪照，卻是為自己引來不少謾罵爭議，用貓來形容英格蘭未來之星，就有人留言大罵，「開什麼玩笑！」，「那裡像了！」但也人覺得得有趣留言說，「那隻貓的髮型比弗登更好。」網路看法兩極。

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