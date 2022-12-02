世足賽／未晉級！比利時盧卡庫崩潰痛哭 助教亨利超暖心安慰

比利時今日面對克羅埃西亞以0：0戰平，無緣晉級16強。比利時明星前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）今日錯失4次進球機會，成為球迷眼中的最大戰犯，賽後比利時助教法國名將亨利（Thierry Henry）原先一臉嚴肅，但看見情緒崩潰痛哭的盧卡庫也不忍責罵，反而擁抱安慰他。

盧卡庫是比利時進球紀錄保持人，本屆卻因為傷勢上場時間不多，這場比賽下半場才上陣。沒想到他在上場45分鐘內就錯失4次進球的大好機會。情緒崩潰的他走到助教亨利面前，忍不住倒在他懷裡痛哭。

Thierry Henry with Romelu Lukaku after the match 💔😥 pic.twitter.com/NpPWCnIrUQ — ESPN FC (@ESPNFC) 2022年12月1日

盧卡庫雖然不哭了，但悲傷的心情轉化為憤怒，走向替補席時不停地怒吼著，還用手把一旁的玻璃隔板給捶爆，讓工作人員都看傻眼，隊友也趕緊向前安撫他的情緒。

Lukaku to join Misfits 004? 😂 pic.twitter.com/tUrHjTQ9hb — ksi (@KSI) 2022年12月1日

看到此幕的球迷紛紛在網路上留言，「我為他感到難過」、「他已經受傷一段時間了，這感覺很沮喪」。但也有網友直言，「他毀掉比賽」、「裁判應該給他紅牌」、「看過最糟糕的表現」。