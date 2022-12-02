快訊

鄭文燦論文被指涉嫌抄襲 「口試委員」林佳龍這樣說

聯發科工程師泳池猝死 家屬告寒舍艾美酒店老闆結果出爐

世足賽／球壓底線算in助攻致勝 網友製作「日本新國旗」

世足賽／未晉級！比利時盧卡庫崩潰痛哭 助教亨利超暖心安慰

聯合新聞網／ 綜合報導
助教亨利(左)與盧卡庫(右)。 歐新社
助教亨利(左)與盧卡庫(右)。 歐新社

比利時今日面對克羅埃西亞以0：0戰平，無緣晉級16強。比利時明星前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）今日錯失4次進球機會，成為球迷眼中的最大戰犯，賽後比利時助教法國名將亨利（Thierry Henry）原先一臉嚴肅，但看見情緒崩潰痛哭的盧卡庫也不忍責罵，反而擁抱安慰他。

盧卡庫是比利時進球紀錄保持人，本屆卻因為傷勢上場時間不多，這場比賽下半場才上陣。沒想到他在上場45分鐘內就錯失4次進球的大好機會。情緒崩潰的他走到助教亨利面前，忍不住倒在他懷裡痛哭。

盧卡庫雖然不哭了，但悲傷的心情轉化為憤怒，走向替補席時不停地怒吼著，還用手把一旁的玻璃隔板給捶爆，讓工作人員都看傻眼，隊友也趕緊向前安撫他的情緒。

看到此幕的球迷紛紛在網路上留言，「我為他感到難過」、「他已經受傷一段時間了，這感覺很沮喪」。但也有網友直言，「他毀掉比賽」、「裁判應該給他紅牌」、「看過最糟糕的表現」。

世足彩蛋 卡達世足

相關新聞

世足賽／球壓底線算in助攻致勝 網友製作「日本新國旗」

日本昨天以奇蹟般的方式擊敗西班牙，先後擊敗兩個前冠軍隊取得16強門票，而日本第51分鐘的超前致勝球到底有沒有出界，也引起一波爭議，後來裁判也在看了VAR後宣判進球有效。 依照足球規則，球體必需完

世足賽／球員化身經典日漫角色 大坂直美貼梗圖慶日晉級

日本隊今天在世界盃足球賽以2比1爆冷擊敗西班牙後，日本球迷興奮歡呼，還有人留下喜悅的淚水。日本首相岸田文雄和網球明星大坂...

煮茶論戰／H組最終戰都有舊恨 南韓想晉級堪稱不可能任務

卡達世足賽Ｈ組的最終戰，兩個組合都是「仇恨對決」，葡萄牙和南韓有二○○二年的「黑哨」歷史，迦納和烏拉圭則有二○一○年的八...

世足賽／傳內馬爾傷勢不妙 本屆賽事恐報銷

巴西已經確定晉級2022年卡達世界盃16強，但陣中超級球星內馬爾可能無緣淘汰賽首戰，更讓人擔心的是，他恐怕這次世界盃都無...

世足賽／超敏感！西班牙、日本足協賽前宣布合作 德國炸鍋了

世界盃足球賽今天凌晨日本與西班牙比賽，攸關德國晉級與否，結果日本再次以爆冷演出打敗西班牙，使得日本隊得以晉級16強，德國遭到淘汰，而就在這場比賽之前幾個小時，西班牙足協正好宣布與日本足協簽定延長合作協

世足賽／摩洛哥惜失守！ 本屆第100顆進球竟是烏龍球

摩洛哥在昨天面對加拿大的比賽被攻入本屆第一個進球，但這球卻是一個烏龍球，沒被進門的紀錄也被自己打破，而目前也只剩森巴軍團還沒被破蛋，巴西目前2戰下來對手甚至連射正機會都沒有。 摩洛哥本屆靠著優異

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。