世足賽／葡萄牙要拚贏南韓搶分組第一避巴西 C羅IG鼓士氣

葡萄牙目前雖然已經晉級下一輪的比賽，但若是以分組第二晉級的話，16強將有可能遇到兵強馬壯的巴西，因此今天他們目標至少要拿1分積分，葡萄牙主帥桑托斯（Fernando Santos）就直說：「我們若和巴西對決就是強強對決，我們跟巴西都希望晚點遇到。」

葡萄牙上一場擊敗烏拉圭後，桑托斯就有說不會讓過多主力在場下休息，但是身上背負黃牌的幾位球員，可能會控制他們上場時間或直接休息，避免之後被禁賽，而王牌C羅（Cristiano Ronaldo）則在幾日前傳出傷勢，但目前已投入訓練。

C羅在開賽前還特別在個人社群發文激勵士氣，文章寫道：「雖然我們已經晉級，但我們要第一名！我們球隊沒有極限，讓我們跟進一步，葡萄牙力量！」相信在陣中大哥的喊話下，葡萄牙也會拿出拼勁搶下小組第一。

另外面對葡萄牙的韓國，目前積分僅1分，他們若想要成功晉級，面對葡萄牙他們就有著只能贏球的壓力，目前韓國、迦納、烏拉圭的淨球數各差1球，因此比分也會牽動著晉級局勢。