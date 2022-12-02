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世足賽／上半身只遮奶！前克國小姐場邊亮出最大尺度看球

聯合新聞網／ 綜合報導
諾爾以最大尺度亮相克羅埃西亞比賽。 諾爾IG
諾爾以最大尺度亮相克羅埃西亞比賽。 諾爾IG

前克羅埃西亞選美冠軍諾爾 (Ivana Knoll)，在台北時間昨晚該國對抗比利時的比賽賽前宣告會以更大尺度，在觀眾席為自己國家加油，最終果然在第一排亮相的她讓人眼睛一亮，從她IG曝光的照片，上半身只遮住胸部而已。

這次她在穿格子軍團的加油服裝，均是經過特別設計，一場比一場尺度更大，要挑戰卡達當局的容忍程度；不過，三場比賽下來，卡達政府並未有任何動作，放任她穿著違返當地習俗的暴露服裝，她也就樂在其中。

克羅埃西亞在最終0：0踢和比利時，分組第二取得晉級資格，做為幸運女神的她，應驗賽前說，「比利時要小心，我不會很快離開多哈的。」接下來16強淘汰賽，她也會繼續現身為球隊加油。

然而據報導，諾爾穿著暴露，不僅未被逮捕，現場卡達當地安全人員還保護著她，防止其他人接近，有人試圖接近她的身邊，最都會被架開，反倒是給了諾爾最大的禮遇。

卡達安全人員架開想要接近諾爾的人。 諾爾IG限動
卡達安全人員架開想要接近諾爾的人。 諾爾IG限動

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