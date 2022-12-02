世足賽／摩洛哥惜失守！ 本屆第100顆進球竟是烏龍球

摩洛哥在昨天面對加拿大的比賽被攻入本屆第一個進球，但這球卻是一個烏龍球，沒被進門的紀錄也被自己打破，而目前也只剩森巴軍團還沒被破蛋，巴西目前2戰下來對手甚至連射正機會都沒有。

摩洛哥本屆靠著優異的防守，讓他們面對強隊時能夠不居下風，先是以0:0逼和克羅埃西亞，面對世界排名第二的比利時送給他們一個2:0，兩戰下來球門都沒被攻破。

不料在小組賽最後一場面對加拿大的比賽，摩洛哥上半場迅速取得2:0優勢，但在上半場尾聲卻發生烏龍球，送給加拿大一分，當時加拿大阿德庫貝左路傳中，摩洛哥阿格爾德防守擋球卻將球擋到自家大門內，成為摩洛哥本屆賽會首個丟球，也是今年賽事第一個烏龍球及第一百個進球。

而在摩洛哥的大門被攻破後，目前還未被攻破球門的僅剩巴西隊，他們將在小組最終戰迎戰喀麥隆，前兩戰他們不但沒被進球，還成為史上第二隊連續兩場讓對方0射正，由此可見防守上的強悍，而這紀錄能否延續也是大家今天觀賽的討論點。