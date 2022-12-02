世足／16強能及時傷癒對荷蘭？ 美國普利希奇親自回應

卡達世界盃小組賽將在今天告一段落，明天開始將進行16強淘汰賽，美國將出戰荷蘭，而他們的陣中致勝英雄普利希奇（Christian Pulisic）在對陣伊朗一戰傷到骨盆，傷勢仍在觀察中，他本人也在記者會上公開喊話，會盡一切努力在16強重返賽場。

記者會上普利希奇表示，目前傷勢還是要給隊醫看，並討論看傷勢的狀態再決定訓練是否參與，現況就是照著身體的感覺，並且努力在週六的比賽上場，幫助球隊晉級八強，普利希奇當下骨盆受傷時，大家都以為是有被撞到重要部位，對此他澄清並沒有，就是撞到骨盆然後當下的感覺非常的痛。

在16強普利希奇不一定能夠上場的情況下，又要面對強敵荷蘭，外界都認為美國隊要晉級八強將會十分困難，但普利希奇對他的戰友們十分的有信心，相信不管是誰在場上都能幫球隊完成晉級任務，並說道今年的美國隊隊友有著很棒的天賦，減輕了自己很大的壓力，幾年前感覺球隊還更需要他，今年看到隊友們比賽過後的表現，他一點也不擔心現在的美國隊。