世足賽／超敏感！西班牙、日本足協賽前宣布合作 德國炸鍋了

世界盃足球賽今天凌晨日本與西班牙比賽，攸關德國晉級與否，結果日本再次以爆冷演出打敗西班牙，使得日本隊得以晉級16強，德國遭到淘汰，而就在這場比賽之前幾個小時，西班牙足協正好宣布與日本足協簽定延長合作協議，在這敏感時機做這件事，令德國媒體都炸鍋了。

世足賽期間也是各國足協交流的時候，就在西班牙與日本比賽前，西班牙足協發布與日本足協簽約影片，西班牙皇家足球協會主席魯維亞萊斯(Luis Rubiales)與日本足協會長田嶋幸三代表簽約，決定兩國在青年隊、女足及裁判等各方面進行延長合作，兩國本來就從2020年開始合作，趁著世足碰頭簽約，這原本是一件好事；不過，時機太過敏感，兩人簽約時談笑風生，看在被淘汰德國眼裡很不是滋味。

就在兩國足協合作協議簽定後，證明兩國足協交好，接下來就是出現日本在世足賽再一次爆炸性演出，打敗強敵西班牙，導致德國的淘汰；雖德國的出局，主要也是因為首場敗給日本，輸在自己手上，但看到西、日兩國足協賽前合作協議，也不免讓外界聯想。

有人在西班牙足協推特留言說，「真的不合時宜！」、「兩國應該被取消資格。」、「有人從中拿錢了！」