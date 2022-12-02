世足賽／82歲的巴西球王比利傳健康惡化 醫院稱狀況已穩定

目前已經高齡82歲的世界足壇傳奇，來自巴西的比利（Pele），在卡達世界盃期間傳出健康惡化在巴西緊急送醫，所幸目前無大礙，聖保羅愛因斯坦醫院發佈聲明：「經評估病人狀態穩定，已轉入普通病房，不用進加護病房。」

從貧民窟一路靠著足球成功翻轉人生，並曾帶領巴西在世界盃三奪冠軍的傳奇比利，自從9月動刀切除結腸腫瘤後，定期進出醫院接受檢查及治療，但近日《ESPN》爆料，比利因為全身腫脹送醫院，且還有心臟的問題，這夜引起外界十分擔憂。

不過消息爆出後他的女兒納西門托（Kely Nascimento）就在社群發文解釋，父親正在持續治療結腸癌，並且沒有所謂的緊急狀況，而根據英媒體《每日郵報》指出，比利一直就受轉移性癌症治療，醫院也證實他入院，並重新評估化學療法，目前比利的妻子也陪在他的身旁。

比利退休後依然十分關注足球，本屆開打球他也在社群提到：「上一次我穿巴西隊球衣時，隊徽上有三顆星星，現在已有5個，我迫不及待在一個星星了。」究竟巴西學弟能不拿為學長奪下第六冠備受關注。