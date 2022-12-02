世足賽／早預告不會輸西班牙2次！ 堂安律曾被譽日本梅西

日本在今天的比賽以2:1擊敗西班牙，陣中功臣莫過於目前效力德甲的堂安律，24歲的他成名很早，過去就在國際賽有多次亮眼表現還擁有優秀盤帶技術，也讓身高172公分的他被譽為「日本梅西」。

賽前採訪時堂安律就有提到去年奧運4強敗給西班牙，記取失敗經驗的他們在晉級關鍵戰又對上西班牙，堂安律賽前就表示：「我熟悉他們球風，不會輸給同一個對手兩次。」而他今天也用實際行動，幫助球隊贏球，並成功拿下分組第一晉級。

目前24歲的堂安律是日本重點培養多年的球星，他在2015年就以16歲年齡出征亞洲冠軍聯賽，並成為亞冠史上最年輕出賽的球員，也是日本J聯盟最年輕出賽的球員。

2017年堂安律在U20世界盃表現亮眼4場比賽進了3球，並在對南非及義大利的比賽都進球，世青的好表現也讓他在當時被國際足總推特稱為「日本梅西」，並且取得前往歐洲發展的機會，先被租借至荷甲的格羅寧根，隨後輾轉PSV恩荷芬及德甲比勒費爾德，現在則是到了弗賴堡，並在此打入個人生涯首個歐聯進球。

已在歐洲累積不少實戰的堂安律，去年代表日本參加東京奧運，儘管未能奪牌，但記取經驗的他，在今年世界盃中大放異彩，在日本兩場贏球的比賽，都扮演重要的角色，成為藍武士今年的英雄。