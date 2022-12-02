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世足賽／不敵睡意錯過大逆轉 日本球迷好嘔：此生最後悔！
日本隊在本次世足賽接連上演大驚奇，先是首戰對德國隊逆轉獲勝，第三戰碰上西班牙，又硬是在持球率僅有17.7％的劣勢之下，再度於下半場踢進兩球，以2比1逆轉「無敵艦隊」。由於比賽時間相當於日本半夜至清晨時段，使得不少日本球迷是在睡醒過後，才驚訝發現日本隊居然贏球的結果。
根據日本媒體「THE ANSWER」報導，日本踢贏西班牙後，也確定將以小組賽第一的資格晉級到下一輪。但因為比賽時間相當於日本凌晨4點至6點，加上隔天還是上班日，很多球迷選擇先行入睡，未料卻因此錯過了扣人心弦的逆轉大戲。
到了比賽結束的六點多，twitter上便開始出現「咦，日本居然贏了嗎？！？！」一類的網友發言，也有人表示「一覺醒來發現贏了超震驚」、「這是我人生中最後悔的事情」、「我只看到最後五分鐘」、「好後悔居然去睡了」、「五點前還醒著，但覺得會輸就去睡了，醒來後卻是完全不同的世界」。
日本対スペイン戦、4時に起きようと思ってアラームセットしてたのに設定ミスって起きられなくてリアタイで見れなかったの割とマジで人生で1番後悔してる— ピーチ姫 (@Catcher_rye_17) December 2, 2022
#ワールドカップ
另外也有力抗周公，堅持到底的球迷表示「這一天就從美好的消息開始」、「腎上腺素大爆發」、「感覺更能努力工作了」、「多虧了長友佑都的訪問更有精神了、「本來要寫畢業論文但看起了世界杯，完全不後悔」，慶幸自己沒有錯過這歷史性的一刻。
卒論やってるつもりがいつの間にかワールドカップ観てた、後悔はない— やっぴー (@himazyai) December 1, 2022
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