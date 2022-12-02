世足賽／不敵睡意錯過大逆轉 日本球迷好嘔：此生最後悔！

日本隊在本次世足賽接連上演大驚奇，先是首戰對德國隊逆轉獲勝，第三戰碰上西班牙，又硬是在持球率僅有17.7％的劣勢之下，再度於下半場踢進兩球，以2比1逆轉「無敵艦隊」。由於比賽時間相當於日本半夜至清晨時段，使得不少日本球迷是在睡醒過後，才驚訝發現日本隊居然贏球的結果。

根據日本媒體「THE ANSWER」報導，日本踢贏西班牙後，也確定將以小組賽第一的資格晉級到下一輪。但因為比賽時間相當於日本凌晨4點至6點，加上隔天還是上班日，很多球迷選擇先行入睡，未料卻因此錯過了扣人心弦的逆轉大戲。

到了比賽結束的六點多，twitter上便開始出現「咦，日本居然贏了嗎？！？！」一類的網友發言，也有人表示「一覺醒來發現贏了超震驚」、「這是我人生中最後悔的事情」、「我只看到最後五分鐘」、「好後悔居然去睡了」、「五點前還醒著，但覺得會輸就去睡了，醒來後卻是完全不同的世界」。

另外也有力抗周公，堅持到底的球迷表示「這一天就從美好的消息開始」、「腎上腺素大爆發」、「感覺更能努力工作了」、「多虧了長友佑都的訪問更有精神了、「本來要寫畢業論文但看起了世界杯，完全不後悔」，慶幸自己沒有錯過這歷史性的一刻。