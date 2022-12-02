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世足賽／德國早知無法晉級？ 德媒曝回程機票早已訂好

聯合新聞網／ 綜合報導
德國球員賽後十分失落。 美聯社
德國球員賽後十分失落。 美聯社

上一屆挑戰衛冕的德國在首輪意外落馬，今年捲土重來希望可以重振雄風的他們，儘管在小組賽最終日以4:2擊敗哥斯大黎加，但淨勝球劣勢排到小組第三，慘遭淘汰無緣晉級，而德國媒體《圖片報》更爆料說德國開賽前就知道不會晉級，回國機票早已訂好。

德國所屬的E組最終由拿下6分積分的日本以首名出線，而與德國同為4分的西班牙則靠著淨勝分優勢比下德國，德國3場小組賽進6球丟5球，淨勝球1顆，西班牙3場中則有9個進球僅失3球，淨勝球6顆，因此西班牙以分組第二前進16強。

隨著德國淘汰後，《圖片報》就指出有一班飛機將從法蘭克福飛往卡達，並在卡達時間週五下午接回德國球員，因此認為德國賽前就知道晉級機會不大，所以飛機就準備好，但在當地媒體詢問德國足協時，他們僅回答「不予置評」。

世足彩蛋 卡達世足

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