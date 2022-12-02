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煮茶論戰／H組最終戰都有舊恨 南韓想晉級堪稱不可能任務

聯合報／ 趙榮瑞
南韓想晉級不但要大比數擊敗葡萄牙，還要期望迦納不勝，幾乎是「不可能的任務」。 美聯社
南韓想晉級不但要大比數擊敗葡萄牙，還要期望迦納不勝，幾乎是「不可能的任務」。 美聯社

卡達世足賽Ｈ組的最終戰，兩個組合都是「仇恨對決」，葡萄牙和南韓有二○○二年的「黑哨」歷史，迦納和烏拉圭則有二○一○年的八強淵源，今年最終戰再對決十分巧合。葡萄牙已經晉級，最後一張門票由南韓、迦納和烏拉圭爭奪，烏拉圭排名雖高，但迦納近況正好，看好迦納搶下另張十六強門票。

南韓和葡萄牙的仇恨要從二○○二年說起，當時兩隊分組賽也同組，且同樣是最終戰碰頭，葡萄牙當時正值顛峰，是奪冠熱門之一，但兩個主將卻被吹下場，最終在九個人迎戰下遭南韓「絕殺」，分組賽止步。南韓則是一路打進四強，但包括對葡萄牙和淘汰賽對義大利和西班牙都有「黑哨」事件，十分不光彩。

今年對決，葡萄牙要不要復仇？葡萄牙已經晉級，就教練的角度，要保護主力選手、全力備戰淘汰賽，同時磨練年輕選手，可能會全部換上二軍；積分只有一分的南韓想晉級非勝不可，必須全力拚戰，不過實力差異加上「恩怨」，還是看好葡萄牙能一雪前恥，差別是贏多贏少而已。葡萄牙如果派二軍，可能就差一個球或是打平。

這場特別一點還在於南韓現在的葡萄牙籍總教練班托，就是廿年前遭淘汰的葡萄牙成員，不過他上一場被吹出場，老天故意安排讓他不能臨場指揮，只能在看台上遙控。總歸南韓想晉級不但要大比數擊敗葡萄牙，還要期望迦納不勝，幾乎是「不可能的任務」。

烏拉圭和迦納二○一○年世足賽八強賽碰頭，迦納眼看就要攻進致勝球，卻遭烏拉圭蘇亞雷斯手球拍掉，蘇亞雷斯雖被吹紅牌出場，但迦納踢丟點球，最終ＰＫ讓烏拉圭打進四強，兩隊就此結下梁子。

就排名來看，六十一的迦納遠不如排名十四的烏拉圭，但今年兩場比賽攻下五顆球，近況不錯，算是本屆「黑馬」，反觀烏拉圭近況不是很好，分組前兩場沒進半個球，看好迦納能出線。（作者為中華足協副理事長、台體大教授）

世足專欄 卡達世足

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