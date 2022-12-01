快訊

同意國民黨徵召補選立委？ 王鴻薇僅回「6字」

美國10月PCE通膨升幅縮小 Fed升息2碼篤定

世足賽／打破世界盃女主審天花板 弗拉帕無畏質疑相信自己

中央社／ 巴黎1日專電
38歲的法籍裁判弗拉帕。 路透社
38歲的法籍裁判弗拉帕。 路透社

2022年卡達世界盃寫下歷史，1日賽事將首度由女性出任主裁判。弗拉帕因女性身分一路遭質疑，但用表現證明自身能力，不斷打破天花板。她向媒體表示，「必須堅持，並相信自己值得在這個位子」。

傳統而言，足球是男強女弱的世界，但11月22日世足C組小組賽的波蘭對墨西哥之戰，38歲的法籍裁判弗拉帕（Stéphanie Frappart）打破女性天花板，擔任第4裁判，成為男子世界盃史上首位女性裁判。

世界盃1日上演德國大戰哥斯大黎加，弗拉帕將擔任主裁判，再次創下歷史。同為女性的貝克（NeuzaBack）與狄亞士（Karen Diaz）擔任助理裁判，這將是男子世界盃史上首度執法裁判全為女性。

這項決定非常具有象徵意義，受到輿論熱烈歡迎，而弗拉帕激勵人心的故事與經歷也成為法媒討論焦點。

弗拉帕從小就會在週末看父親踢業餘比賽，因為興趣，報名上了足球規則課，並從13歲起開始學習在巴黎西北郊的男孩足球聯盟擔任足球裁判。

當時的教練季益枚（Jean-Claude Guillemet）對她印象深刻說，「她很小一隻，那些男孩都比她高，對她一臉不屑，但弗拉帕不在乎，她當時就有權威風範」。教練形容她內斂，且喜怒不形於色，「看到她現在的發展，這些特質也不讓人意外」。

弗拉帕在接受大西洋月刊（The Atlantic）訪問時表示，此後她週六練球、週日當裁判，念大學後時間不夠，必須從踢球或裁判中二選一，「當時女子足球發展並不成熟，所以我決定停止踢球，但我那時並沒有成為第一位世界盃女裁判這類的計畫」。

接下來20年間，弗拉帕因沈穩表現與公正態度，使她不斷改寫歷史，2020年在歐洲冠軍聯賽擔任裁判，今年3月也在卡達世界盃資格賽執法，這些都是女性裁判在足球界首次達成的成就。

然而一路走來，弗拉帕在男性主導的足球世界遭受不少質疑。2015年，瓦倫西恩隊（Valenciennes）的教練在輸球後不滿她沒有判給自己的球隊12碼罰球，揶揄她：「裁判沒看到，她可能在花式滑冰。一位女性在男性運動中做裁判，很難啊。」

這番話遭到職業裁判工會譴責，這名教練也被罰禁賽2場。

2021年，弗拉帕的名字出現在法國盃決賽的名單上，引起許多人不滿，甚至在尼斯（Nice）還出現了希望她被撤換的請願活動。但法國足球協會（FFF）裁判技術主席加利畢昂（Pascal Garibian）站出來為弗拉帕發聲，表示她工作認真且表現優異，絕對值得獲提名。

現任法甲巴黎聖傑曼（PSG）總教練加提耶（Christophe Galtier）去年4月也表示，他認為弗拉帕是法國最好的裁判之一。

對於弗拉帕成為足球賽事最高殿堂的主裁判，加利畢昂否認是為了打性別平等牌，他說，「弗拉帕因為能力而成功，沒有任何特權，她獲得位子是因為才能」。

不過，網路和球場上的「厭女情結」讓弗拉帕和家人時常遭到謾罵，弗拉帕告訴大西洋月刊，「我家人有點害怕，但他們什麼都不會說，不希望我捲入麻煩或分心」。

她說，和球員相比，「我不高、不壯，但我必須面對差異」，「這也會培養出你的個性與風格，最重要的是，你必須堅持下去」。

在女權受限的卡達出任世界盃首位女性裁判的歷程更加引人注目，弗拉帕告訴巴黎人報（Le Parisien）：「我不是主辦國的決定者，國際足球總會（FIFA）讓女性在這個國家擔任裁判是個有力訊息。我們說運動不該政治化，但我知道我們扮演的角色若能帶來一些改變，那會很好。」

對於在足球最高殿堂上執法是否感覺害怕，弗拉帕笑著回答大西洋月刊記者：「擔任裁判時，我很開心。我知道比賽的重要性，但我也知道自己的能力與技術。若他們指定你出任這個層級，那是因為你有足夠的能力。你在這個位子因為你值得。」

這次卡達世界盃有6位女性裁判，其中主裁判除弗拉帕外，還有盧安達的穆坎桑加（SalimaMukansanga）和日本的山下良美（YoshimiYamashita），兩人也是首位非洲和亞洲的女性裁判。

世足彩蛋 世足球星 卡達世足

延伸閱讀

足球／參選亞足聯女性執委 劉世芳通過資格審查

米奇也瘋世足！寶格麗Gérald Genta雙逆跳新表來踢球

世足賽／格里茲曼進球遭VAR沒收 法國提請申訴求保9連不敗

台灣為什麼踢不進世足？我們的實力和國際差多遠？

相關新聞

世足賽／宣告今晚會更露！前克國小姐：卡達要抓就來抓

前克羅埃西亞選美冠軍諾爾 (Ivana Knoll)違返卡達當地習俗，穿著性感暴露在卡達街頭照片及影片，上傳在個人IG上，不過，即使有憑有據，媒體大篇報導，她依舊沒有被當局關切或逮捕，讓她覺得卡達人其

煮茶論戰／死亡E組西班牙占優勢 德國大比分勝哥國機率高

卡達世足賽分組出爐後，E組原本就被視為「死亡之組」，兩輪打完也不愧如此稱號，四支隊伍都有晉級機會，積分四分的西班牙有淨勝...

世足賽／梅西壓過萊萬多夫斯基 波蘭教頭直指隊友等級不同

當今世上最厲害的2位前鋒梅西、萊萬多夫斯基今天在卡達世界盃C組小組賽正面交鋒，在阿根廷2比0擊敗波蘭後，贏家顯然只有1個

世足賽／打破世界盃女主審天花板 弗拉帕無畏質疑相信自己

2022年卡達世界盃寫下歷史，1日賽事將首度由女性出任主裁判。弗拉帕因女性身分一路遭質疑，但用表現證明自身能力，不斷打破...

世足賽／巴西球王比利因結腸腫瘤再次住院 重新評估化療

巴西球王比利（Pele）的醫師群今天表示，去年發現長出結腸腫瘤的比利已經再次住院，以「重新評估」他的治療方式，這是82歲...

世足賽／連7屆晉級16強中斷 墨西哥主帥：負起全責

連七屆闖進世界盃16強的墨西哥，本屆意外止步小組賽，主帥馬蒂諾（Gerardo Martino）也宣布將承擔責任，辭職負責。 前2場1和1敗的墨西哥，今日雖然以2：1戰勝沙烏地阿拉伯，但戰績與波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。