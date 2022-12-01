世足賽／巴西球王比利因結腸腫瘤再次住院 重新評估化療

巴西球王比利（Pele）的醫師群今天表示，去年發現長出結腸腫瘤的比利已經再次住院，以「重新評估」他的治療方式，這是82歲足球傳奇明星比利的最新健康問題。

法新社報導，醫療團隊發表聲明指出，原名納西門托（Edson Arantes do Nascimento）的比利被送往巴西聖保羅的醫院，「以重新評估他接受的結腸腫瘤化學療法，他是在2021年9月診斷出有腫瘤」。

聲明中並說：「他入住的是普通病房，無需特別護理或準特別護理…他完全具備生命機能，情況穩定。」

比利的女兒凱莉．納西門托（Kely Nascimento）告訴球迷，比利並未出現緊急狀況。

她在社群媒體Instagram留言：「沒出現什麼緊急狀況，也沒有病況嚴重的新預測…我們感謝大家的關愛。」

比利另一名女兒佛萊維雅．納西門托（FlaviaNascimento）否認有關父親病況惡化的傳言。

她在一段影片中表示，「因為我爸爸去醫院作些檢查，外界產生了一些誤解」，住院是例行治療之一，為的是「監測他的癌症狀況」。