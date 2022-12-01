世足賽／宣告今晚會更露！前克國小姐：卡達要抓就來抓

前克羅埃西亞選美冠軍諾爾 (Ivana Knoll)違返卡達當地習俗，穿著性感暴露在卡達街頭照片及影片，上傳在個人IG上，不過，即使有憑有據，媒體大篇報導，她依舊沒有被當局關切或逮捕，讓她覺得卡達人其實自己也愛看，所以決定要以更大尺度，在台北時間今晚11時克羅埃西亞對決比利時一戰現身，甚至放話說，「我才不怕被逮捕。」她今天繼續上傳她在卡達室外的泳裝照及影片。

諾爾在接受採訪時說，「我才不怕因我的做為被逮捕，而且我也不認為可以傷害穿比基尼的人。」她接著說，「我就是要向當地人證明，我想要穿什麼就穿什麼！」

諾爾還說，「我不知道我穿著比基尼在海邊散步的視頻會如此重要，整個國家都在談論這件事，讓這裡的每個人都認識我，我看到我(穿著)其實已經被他們接受了。」

至於母國要對決比利時，她還幫腔喊話，「比利時要小心，我不會很快離開多哈的。」

之前克羅埃西亞對決加拿大的比賽，她在球場觀眾席穿著露半乳裝，比第一場更為裸露，性感服裝遮掩不了她的身材，因此有人就留言，「難怪他們進4球了。」雖還是有有不少人，一直批評她的行為，但有人可是視她為幸運女神了。