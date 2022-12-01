世足賽／力挺男友晉級 法國紋身女模場邊現身超吸睛

法國今天凌晨無關緊要的比賽中雖輸給突尼西亞，最終仍晉級16強淘汰賽，而場邊球員T・赫南德茲（Theo Hernandez）的女友克里絲托佛莉(Zoe Cristofoli)，在觀眾席吸引不少媒體鏡頭的目光，她可是一位知名的全身紋身女模特兒。

IG有114萬名粉絲的克里絲托佛莉，是一名義大利人現年26歲比男友還大一歲，之前還跟前阿根廷國家隊球員阿奎羅(Sergio Agüero)約會過，不過，她現在成為法國隊最大支持的力量之一，幫助男友舒緩比賽心情。

然而她在場邊現身，仍不免吸引媒體目光，她是一位全身紋身的性感模特兒，經常上穿著性感泳裝照，露出全身的紋身；她從15歲開始紋身，現在也擁有個人紋身工作室，推廣紋身創作。