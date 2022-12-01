世足賽／分組龍頭休息時間卻少一天 阿根廷主帥：太瘋狂了
阿根廷今日以2：0擊敗波蘭，小組賽2勝1敗，順利以C組第一晉級16強，不過賽程的安排卻沒有獎勵阿根廷，反而對第二名有利，對此阿根廷主帥卡帕尼（Lionel Scaloni）也表達相當不滿。
阿根廷將在台灣時間12月4日凌晨3點對上澳洲；而C組第二的波蘭要在台灣時間12月4日晚上11點面對衛冕軍法國。
對於賽程這樣安排，卡帕尼受訪時十分不滿意的說，「我們明明是分組第一，卻只有2天多的準備時間，這太瘋狂了，現在已經凌晨1點，能訓練的日子剩下明天，要多加把勁了。」
卡帕尼也被問到是否要讓踢滿前3場的王牌球星梅西（Lionel Messi）休息，他表示，「只要他沒要求，我就不會這麼做。」
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