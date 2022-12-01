世足賽／最特別應援！辣模為巴西進球球員發送色色照做獎勵

為了力挺自己國家巴西足球隊，據報導一名24歲在成人網站「Only Fans」最受歡迎巴西模特兒湯瑪絲歐妮(Daiane Tomazoni)，由於本身是巴西國家隊的忠實粉絲。為了讓巴西隊繼2002年之後再次在世界盃上慶祝成功，她想出了一個非常特別的應援方式，只要巴西球員進球，她就會在球員社群帳號上，發送「未經審查」照做獎勵。

這位辣模是在新冠疫情大流行之前就開設頻道，她在接受採訪時說，「在世界杯前和很多人談過，發現他們對比賽並不那麼樂觀。這就是為什麼我想找到一種方法，來改變這種狀況並為我們的團隊提供更多支持。」

因此只要每次巴西隊在世界盃上進球，她就會在進球員的社群帳號上發布一張「未經審查」的照片。湯瑪絲歐妮說，「剛開始，我的粉絲以為我在開玩笑。當首場比賽上半場還沒有進球的時候，氣氛開始緊張起來。後來李察里森（Richarlison）得分並且我信守諾言時，所有的人都瘋了，在第二個進球之後，他們更加開心了。」

湯瑪絲歐妮說，「我會為巴西第六個冠軍竭盡全力！我想給國家隊球員和整個教練團，就像我給予我的粉絲一樣的激勵。想像一下，他們中的一些人會得到了私密的照片，並因此而受到激勵。」