世足賽／曾嗆梅西「不要被我遇到」墨西哥拳王改口道歉

墨西哥拳王阿瓦雷茲（Canelo Alvarez）日前不爽阿根廷球星梅西（Lionel Messi）用墨西哥球衣和國旗擦地板，並開嗆：「不要被我遇到。」梅西今日針對此事回應，「我沒有必要道歉，因為沒有不尊重墨西哥的意思。」阿瓦瑞茲發現這件事是誤會時，反而在個人IG向梅西致歉。

日前阿根廷擊敗墨西哥，賽後在休息室慶祝的影片被阿瓦雷茲看見，他不滿地寫道，「你們有看到他用我們的球衣和國旗擦地板嗎？他最好向上帝祈禱，不要讓我遇到。」

不過很多人都為梅西抱不平，連墨西哥球員瓜達多（Andrés Guardado）也為梅西說話，「我清楚梅西的為人，這是休息室常出現的情況，阿瓦雷茲的指控相當愚蠢。」

阿瓦雷茲今日也終於意識到自己的錯誤，向梅西致歉，「很抱歉，因為太熱愛自己的國家，做出不適當的發言。」

阿瓦雷茲道歉聲明。 截自阿瓦雷茲IG限時動態

阿根廷今日以2：0擊敗波蘭，以2勝1敗C組第1名的身分晉級16強，墨西哥雖然2：1贏下沙烏地阿拉伯，但1勝1敗1和，與波蘭積分相同，比較淨勝球後，墨西哥比波蘭差1分，因此止步小組賽，中止連7屆晉級16強的紀錄。