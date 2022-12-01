世足賽／運彩反指標？ NBA球星巴克利預言荷蘭會被美國淘汰

美國在世足賽小組賽最終戰以1:0踢落政治世仇伊朗，確定晉級16強，緊接著將會對上傳統強權荷蘭，但就連自家媒體及球迷都不看好美國能過關，然而NBA退役球星、現役球評克利（Charles Barkley）卻獨排眾議，力挺美國踢下荷蘭前進8強，但他的預測向來是反指標，荷蘭或許不用太擔心。

“I GUARANTEE THE NETHERLANDS IN TROUBLE" 🗣⚽️



Charles is all in on the @USMNT pic.twitter.com/QL5Idqydrk — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2022年11月30日

巴克利（Charles Barkley）。 路透社

巴克利退役後在體育台擔任NBA球評，但過往在季後賽預測常失準，因此被球迷認為是反指標，而近日他在節目上撈過界預測世足，看好美國能擊敗強敵荷蘭踢進8強：「荷蘭完蛋了，我保證他們準備被淘汰吧，因為美國會贏你們的。」

此外，巴克利還逗趣的把歐洲列強都點名一遍，也引起了其他主持人歐尼爾(Shaquille O'Neal)、史密斯（Kenny Smith）捧腹大笑。