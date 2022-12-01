快訊

蝦皮購物大當機 官方道歉：系統異常正全力修復

電商震撼彈！「熊媽媽買菜網」收攤 東森購物證實營業至12月8日

世足賽／超越政治與勝負！ 美伊球員相擁畫面感動數萬網友

聯合新聞網／ 綜合報導
美國球員羅賓森(左)安慰伊朗球員李薩伊安(右)。 圖截自影片。
美國球員羅賓森(左)安慰伊朗球員李薩伊安(右)。 圖截自影片。

美國、伊朗兩國在政治上的火藥味濃烈，但煙硝味並沒有飄上足球場上，前天美國以1：0淘汰伊朗後，賽後美國球員擁抱因輸球而痛哭的伊朗球員，這畫面在網路上流傳，也讓許多球迷都表示感動。

比賽結束後，《加拿大廣播電臺》記者Samira Mohyeddin分享一段畫面，美國球員羅賓森（Antonee Robinson）在看見伊朗球員李薩伊安（Ramin Rezaeian）被淘汰後表情失落，羅賓森便向前與他擁抱，李薩伊安也忍不住倒在羅賓森懷中痛哭。

這個畫面已有數百萬人觀看，底下網友也紛紛留言寫道：「這是個感人的時刻，人們應該珍惜」、「這就是體育能做到的事，用愛將人聚集在一起」、「美國與伊朗政府之間的問題，跟兩國公民無關。」

不過仍有少數美國網友不諒解伊朗政府的行為，持續表達不滿。另外這影片也被推特標記為「潛在敏感內容」。

世足彩蛋 卡達世足

相關新聞

世足賽／波蘭門將擋下梅西12碼罰球 賭輸100歐元卻想賴帳

波蘭門將史澤斯尼今天在卡達世界盃足球賽再一次上演守門神技，這回擋下的是阿根廷王牌梅西的12碼罰球，他付出的代價是100歐...

世足賽／新手運！ 他運彩「花500中17萬」 網狂刷：太鬼了

2022卡達世足開踢後在台灣也刮起旋風，許多民眾也因此第一次嘗試購買運動彩券。一名網友表示家人第一次買運彩，僅花500元就中了17萬，因此特地發文讓大家「沾沾喜氣」，許多網友看到文章也紛紛留一排「C（吸）」試圖一起吸取靈氣。

世足賽／真的挖到石油！C羅傳轉戰沙國聯賽「年薪63億」

37歲的葡萄牙球星C羅(Cristiano Ronaldo)率隊遠征卡達世足，他連續五屆參賽，也是五屆都有進球的第一人。近日傳出C羅有意轉戰沙烏地阿拉伯聯賽，根據西班牙媒體《馬卡報》報導，C羅將簽下年薪1.7億英鎊(約63億台幣)的天價合約，合約可能為時2年半。

世足賽／超越政治與勝負！ 美伊球員相擁畫面感動數萬網友

美國、伊朗兩國在政治上的火藥味濃烈，但煙硝味並沒有飄上足球場上，前天美國以1：0淘汰伊朗後，賽後美國球員擁抱因輸球而痛哭的伊朗球員，這畫面在網路上流傳，也讓許多球迷都表示感動。 比賽結束後，《加

世足賽／全民瘋世足 阿根廷學校主動通知早退看比賽

32強小組賽30日阿根廷將對上波蘭，阿根廷許多學校通知家長可以提早接孩子回家看球賽，為阿根廷國家隊加油

阿根廷晉16強！6年前梅西想退國家隊 15歲男孩長信挽留他「希望你踢得快樂」

卡達世界盃阿根廷對戰波蘭，以2比0戰勝波蘭，拿下小組一，篤定晉級16強，波蘭雖然落敗，但也靠著淨勝球力壓墨西哥晉級。35歲的梅西（Lionel Messi），早前已表明這次是最後一次參與世界盃，對上波蘭他雖未得分，但日前對戰墨西哥時，阿根廷以2：0獲勝，其中一分是梅西精彩的遠射進球，另一分則是21歲的恩佐· 費爾南德斯（Enzo Fernández），成功踢進個人在世界盃的第一球，助攻給他的正是梅西。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。