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世足賽／波蘭門將擋下梅西12碼罰球 賭輸100歐元卻想賴帳

中央社／ 台北1日電
波蘭門將擋下阿根廷王牌梅西的12碼罰球卻輸了100歐元賭注，但他可沒打算給錢。 美聯社
波蘭門將擋下阿根廷王牌梅西的12碼罰球卻輸了100歐元賭注，但他可沒打算給錢。 美聯社

波蘭門將史澤斯尼今天在卡達世界盃足球賽再一次上演守門神技，這回擋下的是阿根廷王牌梅西的12碼罰球，他付出的代價是100歐元（約新台幣3189元），最終波蘭仍以0比2吞敗。

阿根廷今天凌晨在世界盃C組預賽最後一戰，以2比0擊敗波蘭，以2勝、1負取得小組賽第1，與波蘭攜手晉級16強。

波蘭門將史澤斯尼（Wojciech Szczesny）在面對沙烏地阿拉伯時，就曾成功撲救12碼罰球，化解失球危機，今天他又再秀了一手，不過這回擋下的可是阿根廷王牌梅西（Lionel Messi）。

史澤斯尼透露，當時裁判要透過重播確認是否要判罰12碼球，他走到梅西身旁說：「我跟你賭100歐元，裁判不會給你（12碼罰球）。」但最後裁判給了，史澤斯尼率性地說：「所以我賭輸了。」

史澤斯尼強調，他不知道與梅西的「私下賭約」，是否會讓他因此被世界盃禁賽，不過現在的他並不在乎，而他還打定主意賴帳，「我不會給梅西錢，他才不在乎這100歐元」。

事實上，史澤斯尼擋下梅西的12碼罰球對於波蘭晉級至關重要，因為他們小組賽戰績和墨西哥都以1勝、1和、1負扯平，不過波蘭在淨勝球領先墨西哥1球，才讓他們驚險搭上晉級列車。

今年世界盃史澤斯尼已兩次成功擋下對手的12碼罰球，他強調，他很幸運，這也是他球員生涯最重要的成就之一，也因為這是在世界盃的舞台，「所以這很特別」。

世足球星 卡達世足

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