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世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃感想：喪失吞嚥能力…

香港01／ 撰文：喬納森
健身網紅戴馬力仿傚C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。影片截圖
健身網紅戴馬力仿傚C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。影片截圖

世界盃進行得如火如荼！今年葡萄牙巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）的表現亦備受注目，就連20年如1日的飲食習慣也成焦點，長期保持7%體脂。有內地健身網紅仿傚C羅1天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到Ｃ羅的成功絕非偶然，單是極端自律已非常人能及，十分佩服對方。

C羅的每日餐單是高碳水化合物、高蛋白、低脂肪的食物組合。中國大陸健身網紅戴馬力好奇變身C羅會是什麼感覺，於是仿傚其一天6餐的餐單，由早餐開始，吃的是「無加奶粟米片、蛋白及果汁」，第2餐則是「義大利麵、無骨去皮雞胸肉、帶皮薯仔、大量花椰菜」，戴馬力吃着吃着，開始吃不下去，表示喪失了吞嚥能力，一副垂頭喪氣的模樣。

接着第3餐是鮪魚三文治，並表示這已是好幸福，更笑言「C羅沒什麼好羨慕，億萬富翁吃得這麼便宜，我也吃得起。」之後的3餐也分別是鮪魚三明治、果汁，1根香蕉及1個蘋果，消夜的煮豆雞胸肉三明治。

當戴馬力吃餐單吃到中途，已開始懷疑人生，並反問網友：「給你1億人民幣（約新台幣4.3億元），這樣吃20年你願意嗎？」而他在吃完6餐後，得出的總結是「真不愧為球王C羅，活該他賺這麼多錢！」，就算是好吃，每天吃這些營養餐也會吃膩。

而事實上C羅的餐單並非如此單調，不時會有一些調整，會加入起司、低脂乳酪、橄欖、酪梨及牛排等，但都是健康低脂為主。

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文章授權轉載自《香港01》

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