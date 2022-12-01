世足賽／小組賽最終戰同時開球 與1982年「希洪之恥」有關

卡達世界盃小組賽最終結果將於本周出爐，到底哪些球隊能晉級淘汰賽成為全球焦點。有球迷注意到，世足賽各小組的最後兩場比賽都改成同時開戰，不像之前會錯開時間，好奇為何會出現這樣的變動，一查才知原來與1982年一場被稱做「希洪之恥」的比賽有關。

關注世足賽的粉絲注意到，從最後一輪小組賽開始，都改為兩場同時開戰，不像以前時間都錯開，如今天（1日）凌晨3點的阿根廷vs.波蘭、墨西哥vs.沙烏地阿拉伯，晚上11點的比利時vs.克羅埃西亞、摩洛哥vs.加拿大，皆是如此，讓球迷只能兩場擇一觀賞，不解為何要如此安排。

有網友便熱心解答，「避免作弊吧，一直都是這樣的」、「避免抓放」、「怕放水啊」，有人也點出關鍵，要他「去查一下1982年『希洪之恥』就知道了」。

原來在1982年的世足賽時，西德、奧地利、智利和阿爾及利亞分在同一組，到最後一輪比賽時，先開戰的阿爾及利亞以3比2擊敗智利，取得2勝1負、得4分、0得失球差的成績，只要下一場西德vs.奧地利的比賽中西德輸球，或西德贏球幅度超過3球以上，那阿爾及利亞就得以晉級。

結果隔天開賽後，西德在第10分鐘就踢進1球，率先得分，但之後兩隊開始消極比賽，讓剩餘80分鐘比賽時間成了垃圾時間，最終以1:0結束比賽，以較佳的得失球差雙雙晉級，擠走阿爾及利亞。

這場「默契球」也引爆球迷怒火，最終迫使大會做出改變，為防止再次出現這種經過計算的棄保策略，從1984年法國歐錦賽開始，所有國際大賽小組賽最後一輪都必須同時開球，而德奧這場賽事也因為在西班牙希洪舉行，被稱為「希洪之恥」。