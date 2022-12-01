台灣為什麼踢不進世足？我們的實力和國際差多遠？

世足賽的熱潮，再次掀起台灣對足球的關注，但台灣足球的實力，還有許多根本上的難題待解。

每4年一次的世界盃足球賽，相信是全球球迷最引頸期盼的日子，高張力的比賽、神乎其技的球技、所有頂尖球星齊聚一堂的盛會，它幾乎能凝聚各國的向心力，在這眾所矚目的殿堂裡，迸發無限的榮耀和感動。

在每屆的世足賽期間，32支隊伍莫不使出渾身解術，除了積極爭取那至高無上的大力神盃，更是冀望替國家帶來無與倫比的喜悅——那種街頭巷尾歡欣雀躍的鼓舞、扣人心弦的士氣，沸騰的熱血，彷彿世上再也沒有比這個更重要的事。

然而，一直以來，台灣就離世足賽的舞台非常的遙遠，不單只是實力不如人的問題，整個國家在足球資源上更有著根本性的難題。

根據FIFA（國際足球總會）2022年世足賽之前最新的統計，台灣的足球排名在全世界僅排名第157，遠遠輸給第24名的日本（Japan）、第28名的韓國（Korea），甚至和第79名的中國（China）也差距不小。

究竟，為什麼台灣的足球實力會這麼落後？

1、台灣足球曾經有一段輝煌的歷史

在1960年代以前，中華民國其實曾經有三度參加過奧運的足球比賽，分別是1936年的柏林奧運、1948年的倫敦奧運以及1960年的羅馬奧運，雖然三屆全部都在第一輪小組賽就出局，但也證明了當年的足球能力有本事登上國際殿堂，陣中的莫振華與姚卓然更成了國家英雄。

而1954年和1958年的亞運，中華民國也兩度擊敗韓國奪下金牌，但當年的選手基本上都是徵召香港球員披上中華民國戰袍出賽。

1971年，相關協議取消，香港禁止再代表中華民國出賽，自此之後，國內足球生態驟變，不只國際賽成績一落千丈，中國的崛起和在政治上的打壓，都讓台灣的足球開始萎靡不振，因此連世界盃的參賽資格都差了十萬八千里。

2、棒球的崛起與台灣觀眾的收視習慣

相對於棒球、籃球的熱潮，足球其實基本上在台灣都鮮少有人關心，在棒球和籃球的極高討論度，加上棒球在WBSC（世界棒壘球聯盟）排名下擁有世界第二的佳績，都使得觀眾的重心留在棒球而非足球，因此普遍整個風氣都沒有帶動的狀況下，台灣大多都只有4年關注一次世足的「一日球迷」。

好比說，對比台灣棒球國際賽事一票難求、幾乎滿座的盛況，在台灣舉辦的足球國際賽反而基本上很難有千人到場，甚至地主國加油人數比客隊支持者還少的狀況也層出不窮。

試著想像，在以觀眾現場氣氛為鼓舞的球員心中，若無論怎麼盡力都沒有支持者，他們又該怎麼維繫一直以來的熱忱和堅持？

3、基層制度和整個體系政府的漠視

2006年，導演楊力州和張榮吉所拍攝的紀錄片《奇蹟的夏天》，在第43屆金馬獎中榮獲最佳紀錄片獎，劇情記述花蓮美崙國中足球隊學生們的故事，以及他們為了全中運練習、準備、拼戰的過程，這群原住民球員為了夢想積極努力，過程令人感動。

當年，17名「奇蹟少年」，如今只剩高俊鴻、嚴和生、林昌倫和李健良4人還在足球界活躍，他們是台電足球隊成員，也是中華台北男子足球代表隊入選球員，但當年紀錄片中的其他的隊員好多早已不再碰足球。

他們遇到的問題，卡在升學和就業的難關，也許國高中踢球、住校隊能包吃包住，但上了大學以後，學費的問題就成了癥結。

對經濟狀況不好的家庭來說，與其花時間練球，不如找一份穩定的工作來承擔，在兩難的狀況下，他們也不得不放棄夢想、和現實妥協——這是台灣許多小足球員的縮影。

4、在台灣踢足球根本沒有未來

有別於棒球、籃球都在台灣有職業聯賽可打，足球可是徹徹底底被忽略。

對從小踢球、冀望能在某個舞台發光發熱的孩子來說，他們可是怎麼拚命都沒有舞台可以發揮。因此，就算國中、高中踢得非常出色，然後呢？就沒有然後了。

正是這樣完全沒有未來的根本性問題，讓足球運動在台灣顯得非常不可行，畢竟無論踢得再好，依然會面臨找不到工作、無法維持生計的挑戰，這時候就算球技再出色也沒有意義。

反過來看，日本有個高達近60個隊伍組成的「日本職業足球聯賽」（J.League），當中有體系分明的甲級聯賽（J1）、乙級聯賽（J2）及丙級聯賽（J3），彼此升降級制度鮮明，成為甲級聯賽球員也是每個選手的目標。

而韓國也有「南韓職業足球聯賽」（K League），當中有K聯賽1（K League 1）與K聯賽2（K League 2），共有20餘隊參與，能登上最高殿堂的聯賽球員，都是實力最頂尖的。

相較台灣，連個職業聯賽都沒有，自然沒辦法和外人抗衡了。

5、缺乏企業支持，軟硬體資源也嚴重不足

然而，養一支職業球隊，除了最基本的球員之外，整個軟硬體的資源也都是一大問題，包含如何培養球星、建立聯賽、爭取廣告效益、轉播權利金等牽涉範圍都非常廣，一環牽著一環的問題是不斷惡性循環，在開銷至少上億的成本下，又怎麼會有企業願意養一支職業隊？

最大的問題也在於足球場地，曾經的中山足球場如今成了花博爭艷館，目前少數能登上國際殿堂的足球場館僅剩下台北田徑場。

值得一提的是，從2002年陳水扁時代喊出的「足球元年」開始，到2018年啟動的「足球六年大計畫」，依然幾乎絲毫不見台灣的足球有什麼顯著的發展，包含當初信誓旦旦的43億經費僅核撥35％、喊出2020年要成立4支職業隊的口號，如今根本也是沒半點影子。

對球員來說，他們最怕的現實的狀況是，這個每年因應世足才有討論度的足球熱潮，勢必又會隨著世足的結束，再一次石沈大海⋯⋯

（本文出自2022.11.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）