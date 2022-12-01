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世足賽／真的挖到石油！C羅傳轉戰沙國聯賽「年薪63億」
37歲的葡萄牙球星C羅(Cristiano Ronaldo)率隊遠征卡達世足，他連續五屆參賽，也是五屆都有進球的第一人。小組賽期間，C羅與老東家英超曼聯鬧翻不歡而散，下一步動見觀瞻。近日傳出C羅有意轉戰沙烏地阿拉伯聯賽，根據西班牙媒體《馬卡報》報導，C羅將簽下年薪1.7億英鎊(約63億台幣)的天價合約，合約可能為時2年半。
C羅長年在歐洲踢球，18歲進入英超曼聯，後來是西甲皇家馬德里，接著又去了義甲尤文圖斯，2021年重返老東家曼聯。如今他將簽天價合約要到亞洲踢球的消息，震撼各界。
PTT網友驚呼，「原來世足是沙國的選秀會」、「面試成功」、「真的挖到石油了」、「石油王不想熬夜看球」、「這歲數還有63億，足球市場真大啊」、有人感嘆英雄遲暮，「看來是準備養老了，不留在歐洲來亞洲」、「還沒歐冠踢，確定c羅想去嗎？」、「也只有土豪簽得下去，他只剩球星光環了，都幾歲了？」。
網友指錢最大，「台灣都能找魔獸了，沙烏地拿西羅、梅西合理」、「有錢就是任性」、「日薪2000萬的概念」、「賺完這筆，是真的可以退休啦」、「快簽吧！不然現在有哪個歐冠球隊會要他？」「阿拉伯人：錢這玩意，挖就有」
有人哭哭，「樓下年薪不到63萬」、「63輩子都賺不到」、「63億幾個中職」、「踢一年抵你輪迴100次」。
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