快訊

扯！約前議員到國防部政戰局大廳簽約買土地 詐騙得手200萬元

C羅傳將轉戰沙國聯賽「年薪63億台幣」！網驚呼：真的挖到石油

獨／鄭文燦爭黨魁密集運作 28日找英系、林佳龍爭支持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／真的挖到石油！C羅傳轉戰沙國聯賽「年薪63億」

聯合新聞網／ 綜合報導
卡達世足小組賽葡萄牙對陣烏拉圭，最終葡萄牙隊2：0戰勝烏拉圭隊。圖為比賽中C羅慶祝進球。中新社
卡達世足小組賽葡萄牙對陣烏拉圭，最終葡萄牙隊2：0戰勝烏拉圭隊。圖為比賽中C羅慶祝進球。中新社

37歲的葡萄牙球星C羅(Cristiano Ronaldo)率隊遠征卡達世足，他連續五屆參賽，也是五屆都有進球的第一人。小組賽期間，C羅與老東家英超曼聯鬧翻不歡而散，下一步動見觀瞻。近日傳出C羅有意轉戰沙烏地阿拉伯聯賽，根據西班牙媒體《馬卡報》報導，C羅將簽下年薪1.7億英鎊(約63億台幣)的天價合約，合約可能為時2年半。

C羅長年在歐洲踢球，18歲進入英超曼聯，後來是西甲皇家馬德里，接著又去了義甲尤文圖斯，2021年重返老東家曼聯。如今他將簽天價合約要到亞洲踢球的消息，震撼各界。

PTT網友驚呼，「原來世足是沙國的選秀會」、「面試成功」、「真的挖到石油了」、「石油王不想熬夜看球」、「這歲數還有63億，足球市場真大啊」、有人感嘆英雄遲暮，「看來是準備養老了，不留在歐洲來亞洲」、「還沒歐冠踢，確定c羅想去嗎？」、「也只有土豪簽得下去，他只剩球星光環了，都幾歲了？」。

網友指錢最大，「台灣都能找魔獸了，沙烏地拿西羅、梅西合理」、「有錢就是任性」、「日薪2000萬的概念」、「賺完這筆，是真的可以退休啦」、「快簽吧！不然現在有哪個歐冠球隊會要他？」「阿拉伯人：錢這玩意，挖就有」

有人哭哭，「樓下年薪不到63萬」、「63輩子都賺不到」、「63億幾個中職」、「踢一年抵你輪迴100次」。

世足球星 卡達世足 C羅 曼聯 梅西 皇家馬德里

延伸閱讀

世足賽／老公問C羅那裡人？陶晶瑩回答「雲林人」網友都傻了

世足賽／進球沒算他頭上C羅真的很在意！賽後一動作網友笑翻

世足賽／「上帝之髮進球」？ C羅到底有沒有碰到引討論

世足瞭望／C羅進球烏龍仍有一半功勞 「雙B」中場是葡爭冠利器

相關新聞

世足賽／連2屆率突尼西亞奪勝仍遭淘汰 哈茲里成悲情英雄

突尼西亞連2屆世界盃足球賽首勝都在小組賽最終戰才開張，且都靠著前鋒哈茲里進球取勝，可惜這1勝都未能率領突尼西亞晉級，也讓...

世足賽／真的挖到石油！C羅傳轉戰沙國聯賽「年薪63億」

37歲的葡萄牙球星C羅(Cristiano Ronaldo)率隊遠征卡達世足，他連續五屆參賽，也是五屆都有進球的第一人。近日傳出C羅有意轉戰沙烏地阿拉伯聯賽，根據西班牙媒體《馬卡報》報導，C羅將簽下年薪1.7億英鎊(約63億台幣)的天價合約，合約可能為時2年半。

世足賽／小組賽最終戰同時開球 與1982年「希洪之恥」有關

卡達世界盃小組賽最終結果將於本周出爐，到底哪些球隊能晉級淘汰賽成為全球焦點。有球迷注意到，世足賽各小組的最後兩場比賽都改成同時開戰，不像之前會錯開時間，好奇為何會出現這樣的變動，一查才知原來與1982年一場被稱做「希洪之恥」的比賽有關。

煮茶論戰／死亡E組人人有機會 西班牙占優勢

卡達世足賽分組出爐後，E組原本就被視為「死亡之組」，兩輪打完也不愧如此稱號，四支隊伍都有晉級機會，積分四分的西班牙有淨勝...

世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃感想：喪失吞嚥能力…

世界盃進行得如火如荼！今年葡萄牙巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）的表現亦備受注目，就連20年如1日的飲食習慣也成焦點，長期保持7%體脂。有內地健身網紅仿傚C羅1天6餐的餐單，由無奶粟米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到Ｃ朗的成功絕非偶然，單是極端自律已非常人能及，十分佩服對方。

台灣為什麼踢不進世足？我們的實力和國際差多遠？

世足賽的熱潮，再次掀起台灣對足球的關注，但台灣足球的實力，還有許多根本上的難題待解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。