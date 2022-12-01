世足賽／真的挖到石油！C羅傳轉戰沙國聯賽「年薪63億」

卡達世界盃小組賽最終結果將於本周出爐，到底哪些球隊能晉級淘汰賽成為全球焦點。有球迷注意到，世足賽各小組的最後兩場比賽都改成同時開戰，不像之前會錯開時間，好奇為何會出現這樣的變動，一查才知原來與1982年一場被稱做「希洪之恥」的比賽有關。

2022-12-01 09:52