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世足賽／喝了再上！ 亞馬遜特產阿薩依是巴西隊能量聖品

中央社／ 聖保羅30日專電
巴西隊的補給能量聖品是亞馬遜特產飲品「阿薩依」。 新華社
巴西隊的補給能量聖品是亞馬遜特產飲品「阿薩依」。 新華社

2022年世界盃足球賽主辦國卡達位在炎熱的沙漠地區，巴西國家隊中鋒理查利森在訓練休息時間最愛品嘗亞馬遜特產、補給能量聖品「阿薩依」製成的冷飲冰品。

阿薩伊（Açaí）是一種在巴西北部亞馬遜地區常見的棕櫚樹果實，也被稱為「巴西莓」，當地居民通常將阿薩依佐以魚蝦或木薯粉製成鹹味料理，但在南部、東南部和中西部地區，阿薩伊則成為消暑解渴的最佳冷飲冰品。

巴西人常說：「吃飽的鴿子飛得更高！」用阿薩伊製成的維他命果汁也成為綽號「鴿子」的理查利森（Richarlison）等表現出色運動員飲食的重要組成。

阿薩依是一種極好的能量來源，富含抗氧化劑，還有大量優質脂肪和少量碳水化合物。

運動營養師貝洛尼（Cris Perroni）指出，阿薩依富含抗氧化劑，有助對抗自由基，刺激免疫系統，具有抗炎作用；因富含維生素E、花青素以及脂肪酸Omega9，可以保護心血管；它的質優脂肪促進高濃度能量，是鍛鍊後良好的能量補給品。

參加2022年世足賽巴西隊在鍛鍊後偏愛用「巴西莓」阿薩依製成的冷飲冰品為能量補給品；它富含抗氧化劑及大量優質脂肪，可做成鹹味食物或與水果、麥片等混合，增加更多蛋白質有助肌肉重建。 中央社
參加2022年世足賽巴西隊在鍛鍊後偏愛用「巴西莓」阿薩依製成的冷飲冰品為能量補給品；它富含抗氧化劑及大量優質脂肪，可做成鹹味食物或與水果、麥片等混合，增加更多蛋白質有助肌肉重建。 中央社

阿薩依的營養成分包括，單元不飽和脂肪酸，大部分是與橄欖油相同的Omega9、多元不飽和脂肪酸Omega6、維生素E、鉀、花青素纖維、鈣、維生素B1、植物固醇、植物性蛋白；碳水化合物含量低。貝洛尼強調，維生素E和花青素都賦予阿薩伊抗氧化能力。

100克的阿薩依果肉平均含有150卡洛里的熱量，巴西人通常用200克果肉製成一杯奶昔或維他命果汁，相當於300卡洛里，若再添加一湯匙「巴西香可可」瓜拿納（Guaraná）糖漿，等於再增加78卡洛里。

貝洛尼指出，阿薩依具有高濃度能量，不適合訓練前或比賽前食用，因為它是脂肪來源，消化較慢，可能引起腸胃不適，而且不能提供與碳水化合物一樣多的能量。

但阿薩依是運動員訓練後或比賽後補給能量的聖品，如果再與水果、麥片和乳清蛋白混和，可添加更多蛋白質，對肌肉重建很重要。

貝洛尼指出，只有當運動員進行體重控制時應避免食用阿薩依，但像理查利森這樣瘦高且進行高強度運動的足球員，體力消耗大，需要及時補充熱量和營養，阿薩依的確是有效的運動能量補充品。

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