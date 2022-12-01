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世足賽／全民瘋世足 阿根廷學校主動通知早退看比賽

中央社／ 布宜諾斯艾利斯30日專電
阿根廷許多學校通知家長可以提早接孩子回家看球賽，為阿根廷國家隊加油。 新華社
阿根廷許多學校通知家長可以提早接孩子回家看球賽，為阿根廷國家隊加油。 新華社

32強小組賽30日阿根廷將對上波蘭，阿根廷許多學校通知家長可以提早接孩子回家看球賽，為阿根廷國家隊加油。

阿根廷小組賽的第三戰，將於阿根廷時間30日下午4點（台灣12月1日凌晨3時）面對波蘭，關鍵球賽事關阿根廷是否留在世界盃，球賽開踢時間正好處於平常放學時間，許多學校主動通知家長可以提早接孩子回家看阿根廷國家隊比賽。

足球在阿根廷人心中地位十分重要，它不只是一種運動，也近乎一種阿根廷國家全民信心指標。據聖安德瑞斯大學（Universidad de San Andrés）針對卡達世界盃的調查指出，世界盃對阿根廷人的重要性，70%的人表示國家隊比賽對阿根廷社會非常重要。

阿根廷商店擺滿卡達世足賽的相關裝飾，以藍白兩色調凸顯為阿根廷球隊加油的心情，吸引民眾購買。 中央社
阿根廷商店擺滿卡達世足賽的相關裝飾，以藍白兩色調凸顯為阿根廷球隊加油的心情，吸引民眾購買。 中央社

阿根廷商店擺滿卡達世足賽的相關裝飾，以藍白兩色調凸顯為阿根廷球隊加油的心情，吸引民眾購買。 中央社
阿根廷商店擺滿卡達世足賽的相關裝飾，以藍白兩色調凸顯為阿根廷球隊加油的心情，吸引民眾購買。 中央社

國家報（La Nacion）提到，阿根廷政府官員們更冀望代表隊獲勝，能夠減少社會階級高度緊張狀況和街頭抗爭衝突。

泰蘭國家通訊社（telam）報導，布宜諾斯艾利斯省文化教育部長斯雷昂尼（Alberto Sileoni）說，世界盃是一項非同尋常的活動，具有文化影響。1930年世界杯的決賽有6萬人觀看，上一屆世界盃多達20億人觀看。

斯雷昂尼說，學校必須以開放態度面對世界盃的影響，布省特地設計「Golazo」數位學習平台，涵蓋世界盃為主題設計相關學習數學、地理、歷史、政治和英語課程，讓孩子體驗瘋足球的樂趣外，學習進度不落後，在布省所有公立學校學生都有機會在學校一同觀看阿根廷出戰賽事轉播。

家長魯伊斯（Nadia Ruiz）也認可學校這項措施，她覺得世界盃佔據阿根廷生活非常重要的一個因素，所以提早接小孩回家看球賽，並不會損失受教育的權利。

學生於阿根廷世足賽比賽當日，身穿阿根廷球隊相關紀念衣到校上課，有些學生還以彩妝彩繪臉增添球迷熱切支持之心。 中央社
學生於阿根廷世足賽比賽當日，身穿阿根廷球隊相關紀念衣到校上課，有些學生還以彩妝彩繪臉增添球迷熱切支持之心。 中央社

世足彩蛋 卡達世足

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