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世足賽／連2屆率隊奪勝仍遭淘汰 哈茲里成悲情英雄

中央社／ 台北1日電
突尼西亞前鋒哈茲里（Wahbi Khazri）。 路透社
突尼西亞前鋒哈茲里（Wahbi Khazri）。 路透社

突尼西亞連2屆世界盃足球賽首勝都在小組賽最終戰才開張，且都靠著前鋒哈茲里進球取勝，可惜這1勝都未能率領突尼西亞晉級，也讓哈茲里淪為悲情英雄。

31歲前鋒哈茲里（Wahbi Khazri）出生於法國，2013年代表突尼西亞國家隊參加國際賽，在今年卡達世界盃之前，已是國家隊進球排名第2多的球員（24球）。

哈茲里在2018年世界盃小組賽3場賽事就有2顆進球，分別攻破比利時和巴拿馬大門，包括小組賽最終戰出戰巴拿馬，突尼西亞靠著哈茲里關鍵進球，拿下該屆唯一1勝，同時終結40年以來在世界盃連續13場不勝的窘境。

哈茲里這次擔任突尼西亞隊長，儘管首戰出戰丹麥未能上場，第2戰出戰澳洲則從替補出發，第3戰迎戰衛冕軍法國，攸關突尼西亞能否晉級的關鍵戰役，哈茲里總算出現在先發名單。

突尼西亞靠著哈茲里下半場第58分鐘單刀直入破門，先馳得點，這一球也帶給法國不少壓力，只能趕緊換上主力陣容，哈茲里在完成任務後也功成身退，換上其他隊友繼續出擊。

儘管突尼西亞最終以1比0擊敗法國，但同一時間開踢的澳洲以1比0擊退丹麥，也讓突尼西亞晉級夢碎。

哈茲里連2屆小組賽最終戰都扮演英雄，可惜依舊未能率領突尼西亞從小組賽突圍、締造隊史在世界盃新頁。

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