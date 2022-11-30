世足賽／塞內加爾名將逝世兩周年 庫里巴里：這場勝利獻給他

塞內加爾以2：1擊敗厄瓜多，睽違20年再度重返世界盃16強，隊長庫里巴里（Kalidou Koulibaly）踢進本場比賽的致勝球，賽後也將這場勝利獻給已經逝世兩周年的塞內加爾名將迪奧普（Papa Bouba Diop）。

2002年日韓世界盃，迪奧普在開幕戰踢進致勝球，幫助球隊爆冷擊敗當年的衛冕軍法國，並在小組賽最終戰梅開二度，以3：3扳平烏拉圭，率領塞內加爾首度闖進16強。不過令人感到難過的是，迪奧普在2020年11月29日因病去世，享年42歲。

這場比賽的時間剛好也是迪奧普的忌日，庫里巴里在臂章上寫上迪奧普的「19號」向其致敬。沒想到庫里巴里本場比賽有如神助，在下半場第70分鐘踢進致勝球，獲選單場最佳球員（MVP），賽後也高舉印有迪奧普照片的海報，上面寫道：「真正的獅子永不死亡。」

庫里巴里賽後也將MVP獎盃獻給前來觀賽的迪奧普家人，他說：「這場勝利要獻給他的家人，希望迪奧普以我們為傲，當我們年紀還小時，是他讓我們擁有夢想。」