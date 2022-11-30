世足賽／卡達砸6.8兆只踢3場就出局 外媒：數百萬人覺得開心
卡達為了舉辦本屆世足賽總共花費2200億美元（約新台幣6.87兆元），卻連輸3場比賽慘遭淘汰。外媒分析，這樣的失敗讓卡達人民感到失望，但全球數百萬的人卻覺得很開心。
卡達開幕戰以0：2輸給厄瓜多，成為第一支首戰輸球的地主國。第二戰又以1：3不敵塞內加爾，確定無緣晉級，成為自2010年南非後，第二支無緣出線的地主國。今天第三戰再以0：2輸給荷蘭，成為第一支0勝3敗的地主國，創下難堪紀錄。
根據美國媒體《Yahoo Sports》的報導指出，卡達在小組賽就被淘汰讓全球數百萬人感到開心，因為卡達在這次世界盃留下太多汙點，例如賄賂多名FIFA官員、不良的人權紀錄以及建造場館導致工人喪命。
近期卡達高級官員塔瓦迪（Hassan Al Thawadi）就自曝，「有400到500人因世界盃相關工作而死亡。」
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