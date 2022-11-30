快訊

弟弟任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

醫界潛規則／切香腸式論文量產黑到國際 「星期幾容易胃出血」也能當論文

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／C羅「上帝之髮」疑雲 官方「心電圖」證實沒碰到球

香港01／ 撰文：袁志浩
C羅頭髮有沒有接觸到皮球引起熱議。 法新社
C羅頭髮有沒有接觸到皮球引起熱議。 法新社

卡達世足小組賽葡萄牙當家球星C羅(Cristiano Ronaldo)「上帝之髮」事件有最新進展，比賽用球的官方製造商addias發表聲明，引用高科技數據佐證，指C羅當時與那顆球沒有任何接觸。

C羅在葡萄牙對烏拉圭時，接應隊友費南德茲(Bruno Fernandes)傳中跳頂球，球順勢入網。

C羅隨即興奮慶祝，之後數次向場邊確認入球是否歸於自己名下，當他以為是自己進球後，一度振臂高呼。不過比賽重新展開後，球場內大銀幕卻顯示費南德茲才是入球者，令這位球星十分驚訝，只能苦笑。

C羅在賽後仍堅持己見，他向場邊指着頭髮，強調有接觸到皮球。不過，比賽皮球製造商adidas就發表聲明，指出球內設有高敏感度的感應器，「我們可以肯定，C羅納度在進球過程中沒有接觸到球。」

其實這個科技來自今屆世界盃新引進的半自動越位科技（semi-automated offside technology），皮球內感應器用作測量的「慣性測量單元」（IMU），每秒可傳送500次數據，可以精準地感應球員每次觸球，包括用作偵測越位用的傳球一刻。

只要足球內的感應器偵測到任何外來力量，其顯示的「心電圖」便會有明顯起伏。從addias公布的圖片中可見，費南德茲傳球一刻，以及球落地時，圖表都出現波動；相反，皮球即使與C羅頭部極度接近，圖表仍然靜如止水。

「心電圖沒有反應，代表沒有偵測到有外來力量施加在皮球上。我們的分析擁有極高的準確性。」addias如是說，可謂完全「打臉C羅」。

不過這同樣引起「陰謀論」之說，皆因C羅跟另一運動品牌Nike簽下終身代言合約，與addias的梅西「打對台」。addias在這個話題上突然發聲，與C羅站在對立面，被指是宣傳的一種，將商業戰場從場外延伸到場內。

延伸閱讀：

世界盃︱英格蘭馬古尼射門變界外球　單場進攻數據更勝巴利︱有片

世界盃熱話︱美斯更衣室慶祝得罪拳王　好友阿古路幫忙澄清︱有片

文章授權轉載自《香港01》

世足彩蛋 卡達世足

相關新聞

世足賽／C羅「上帝之髮」疑雲 官方「心電圖」證實沒碰到球

卡達世足小組賽葡萄牙當家球星C羅(Cristiano Ronaldo)「上帝之髮」事件有最新進展，比賽用球的官方製造商addias發表聲明，引用高科技數據佐證，指C羅當時與那顆球沒有任何接觸。

煮茶論戰／阿根廷拚出線 對波蘭非贏不可

南美強權阿根廷所屬的Ｃ組，四支球隊兩輪打完都保有生機，戰局混亂，積分四分的波蘭佔有晉級優勢，僅拿一分的墨西哥想出線要「自...

世足賽／連3戰進球！荷蘭新星寫隊史新猷

4年前看世足賽提不起精神，荷蘭新星加克伯（Cody Gakpo）今年不但成為卡達世足賽的一份子，分組賽更搶盡風采，連同今...

世足賽／孫興慜撞臉網紅「阿翰」？ 上千網友讚：根本潛力股

南韓隊當家球星孫興慜是這次世足賽焦點之一，除了身為球隊隊長，今年在歐洲球壇的優異表現也讓他成為最受關注的亞洲球星。有台灣網友卻意外發現孫興慜和網紅「阿翰」撞臉，引來大批網友朝聖，連阿翰本尊都留言表示「我脫掉衣服就是這樣」。

世足賽／美國擊敗伊朗晉16強 拜登超嗨高喊「USA」！

2022世足賽30日凌晨進行B組小組賽最後一輪，前兩輪表現跌跌撞撞的美國隊擊敗伊朗、以分組第2晉級最終16強，振奮人心的...

世足賽／首週收視增8% 日本對哥斯大黎加收視飆高

2022 FIFA世界盃足球賽台灣轉播總代理MOD愛爾達電視衝出亮眼成績，首週收視較上屆成長8%，廣告營收已超越東京奧運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。