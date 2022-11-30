世足賽／C羅「上帝之髮」疑雲 官方「心電圖」證實沒碰到球

卡達世足小組賽葡萄牙當家球星C羅(Cristiano Ronaldo)「上帝之髮」事件有最新進展，比賽用球的官方製造商addias發表聲明，引用高科技數據佐證，指C羅當時與那顆球沒有任何接觸。

C羅在葡萄牙對烏拉圭時，接應隊友費南德茲(Bruno Fernandes)傳中跳頂球，球順勢入網。

C羅隨即興奮慶祝，之後數次向場邊確認入球是否歸於自己名下，當他以為是自己進球後，一度振臂高呼。不過比賽重新展開後，球場內大銀幕卻顯示費南德茲才是入球者，令這位球星十分驚訝，只能苦笑。

The truth that media always hides when it comes to Cristiano Ronaldo.



This is Cristiano Ronaldo reaction after watching the stadium board showed that the goal scorer is Bruno.



Context: Ronaldo vs the world media



Ronaldo always wins🤌🏻pic.twitter.com/X6XgAmzlht — CristianoXtra (@CristianoXtra_) November 29, 2022

C羅在賽後仍堅持己見，他向場邊指着頭髮，強調有接觸到皮球。不過，比賽皮球製造商adidas就發表聲明，指出球內設有高敏感度的感應器，「我們可以肯定，C羅納度在進球過程中沒有接觸到球。」

其實這個科技來自今屆世界盃新引進的半自動越位科技（semi-automated offside technology），皮球內感應器用作測量的「慣性測量單元」（IMU），每秒可傳送500次數據，可以精準地感應球員每次觸球，包括用作偵測越位用的傳球一刻。

只要足球內的感應器偵測到任何外來力量，其顯示的「心電圖」便會有明顯起伏。從addias公布的圖片中可見，費南德茲傳球一刻，以及球落地時，圖表都出現波動；相反，皮球即使與C羅頭部極度接近，圖表仍然靜如止水。

「心電圖沒有反應，代表沒有偵測到有外來力量施加在皮球上。我們的分析擁有極高的準確性。」addias如是說，可謂完全「打臉C羅」。

不過這同樣引起「陰謀論」之說，皆因C羅跟另一運動品牌Nike簽下終身代言合約，與addias的梅西「打對台」。addias在這個話題上突然發聲，與C羅站在對立面，被指是宣傳的一種，將商業戰場從場外延伸到場內。

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文章授權轉載自《香港01》