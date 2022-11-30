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世足賽／孫興慜撞臉網紅「阿翰」？ 上千網友讚：根本潛力股

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／截自IG
圖／截自IG

南韓隊當家球星孫興慜是這次世足賽焦點之一，除了身為球隊隊長，今年在歐洲球壇的優異表現也讓他成為最受關注的亞洲球星。有台灣網友卻意外發現孫興慜和網紅「阿翰」撞臉，引來大批網友朝聖，連阿翰本尊都留言表示「我脫掉衣服就是這樣」。

話題一開始，是粉專「旁白鴿」在貼文中提到朋友看到卡達世界盃，迦納以3:2的比數擊敗南韓，生氣的罵了「賤」，讓他感嘆是「韓劇看多了入太多私人情愫」 ，並貼上孫興慜一張裸上半身的帥氣照片。

不料網友們的留言一面倒歪樓，紛紛表示「乍看之下以為是阿翰」、「以為阿翰怎麼突然身材練得這麼好」、「他為何要整的跟阿翰一樣？」「以為房東阿姨跑去踢足球了」、「原來最近韓國很流行的整容範本是阿翰的臉」、「原來阿翰是潛力股」。

眾多網友熱情回應也吸引到阿翰本人，搞笑留言表示「我脫掉房東阿姨的衣服就是這樣欸」、「謝謝你們喜歡我的身體」，吸引數千人點讚，還有人吐槽「我不相信，讓我看看」、「天氣冷了，還是趕快把衣服穿上吧」。

網紅阿翰。圖／截自《阿翰po影片》臉書
網紅阿翰。圖／截自《阿翰po影片》臉書

世足彩蛋 卡達世足

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